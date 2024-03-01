Звезда «Милых обманщиц» Эшли Бенсон родила первенца

О беременности актрисы рассказал In Touch источник из ее окружения. «Я не знаю, на каком она месяце, но уже в сентябре это было заметно. Она стала носить свободную одежду, избегать попадания на фотографии и старается держать все в секрете. Ее близкое окружение в курсе, но я сомневаюсь, что она сделает публичное заявление до того, как ребенок родится. Так или иначе, она беременна и очень взволнована в ожидании новой главы своей жизни», - приводит издание слова инсайдера.

Слухи о романе Эшли и Брэндона впервые появились в январе прошлого года, а уже месяц спустя пара перестала скрывать отношения. Три месяца назад Бенсон и Дэвис объявили о своей помолвке. Задолго до этого Эшли признавалась в интервью, что мечтает о большой семье. «Я помешана на детях. Я бы 25 родила, если бы могла. Недавно я купила три винтажные футболки для моих будущих детей. Буду просто хранить их, пока они не смогут их надеть. Я буду сумасшедшей мамой», - рассказала актриса журналу People.