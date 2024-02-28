«Восстановление проходит тяжело»: стали известны новые подробности о состоянии Кейт Миддлтон

Позже стало известно, что Кейт пролежала в больнице 13 суток – а это немало для рядового вмешательства. И, по официальным заявлениям, восстанавливаться Кэтрин будет «как минимум, до Пасхи» – то есть, до начала апреля.

После того, как Миддлтон забрали из клиники домой, дворец не сделал ни одного сообщения о ее состоянии. А вот в начале февраля принц Уильям заявил, что не сможет в полной мере выполнять обязанности отца, короля Карла III, потому что ему нужно находиться рядом с женой. На основании этого поклонники сделали вывод, что состояние здоровья Кэтрин оставляет желать лучшего, пишет Wday.

Правда, 18 февраля Уильям все же вышел в свет – принц появился на церемонии вручения премии BAFTA-2024. И вел себя весьма раскованно: улыбался, флиртовал с актрисами и всячески давал понять, что у него все в порядке. Не все одобрили такое поведение, но все же выдохнули: видимо, самочувствие Миддлтон улучшилось.

Но чуть позже, 27 февраля, принц Уильям в последний момент отказался от выступления в часовне Святого Георгия на поминальной службе своего крестного отца – покойного короля Греции Константина из-за «личных обстоятельств». Сообщается, что он сам, без посредников позвонил греческой королевской семье и извинился, что не приедет из-за «личного дела».