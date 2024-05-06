Стало известно, когда выйдет четвертый сезон «Эмили в Париже»

В частности, из опубликованного на YouTube-канале Netflix ролика-анонса стало известно, что релиз нового сезона хитового шоу будет разделен на две части – первые пять эпизодов выйдут 15 августа 2024 года, а еще пять станут доступны 12 сентября 2024 года.

Сериал рассказывает об американке Эмили Купер, которая переезжает жить в столицу Франции из-за работы и постоянно попадает в курьезные ситуации, связанные с национальными стереотипами. Параллельно Эмили пытается наладить нормальные отношения со своими коллегами-французами, найти настоящих друзей и, конечно, разобраться со своими романтическими дилеммами, сделав выбор между страстным французским шеф-поваром Габриэлем и прагматичным британским банкиром Алфи.

Главные роли в сериале исполняют Лили Коллинз («Белоснежка: Месть гномов», «Орудия смерти: Город костей», «Манк»), Эшли Парк (сериалы «Ссора», «Убийства в одном здании»), Лукас Браво («Билет в рай», «Миссис Харрис едет в Париж») и другие.