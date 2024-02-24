ГОРОСКОП НА 24 ФЕВРАЛЯ ⟩ У Тельцов все будет идти по плану, у Львов дел будет больше, чем обычно

Стрелец

Отличный день для того, чтобы встречаться с единомышленниками и обсуждать планы на будущее. Вы получаете полезную информацию, узнаете то, что пока мало кому известно. Это помогает принять верные решения, не растеряться в неоднозначной ситуации. Не исключены встречи с людьми, которые заставят вас изменить планы, по-иному взглянуть на задачи, решением которых вы как раз собирались заняться. Вы внимательно прислушиваетесь к мнению окружающих, и это оказывается полезным. Часто другие указывают на то, чего вы прежде не замечали.

Козерог

Вам многое по плечу; верьте в свои силы, и вы добьетесь отличных результатов. Это подходящий день для того, чтобы взяться за сложные дела, масштабные проекты, или хотя бы поискать людей, которые захотят стать вашими союзниками. Не исключено, что поддержку предложат давние знакомые. Не тревожьтесь по пустякам и не создавайте себе трудностей. Часто именно решения, лежащие на поверхности, оказываются верными, а очевидные ответы на вопросы – правильными. Можно полагаться на интуицию. Ее подсказки оказываются куда полезнее чужих советов.

Водолей

Начало дня будет удачным и плодотворным. Интуиция подсказывает, чем лучше заняться, в каких делах можно добиться успеха. Вероятны приятные встречи и интересные знакомства. Некоторые представители знака найдут единомышленников и союзников, другие встретят людей, которые со временем станут настоящими друзьями. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее, но и она по-своему хороша. Вы отлично проведете время с близкими, отдохнете и восстановите силы. Могут появиться хорошие идеи, за реализацию которых вы возьметесь чуть позже.

Рыбы

Удачный день. У вас многое получается хорошо, нет причин для волнений и тревог. Время от времени могут возникать разногласия с окружающими, но вы сможете убедить всех в своей правоте, никого не обидев и не задев. Многим Рыбам сегодня удается найти подход даже к тем людям, с которыми обычно никто не ладит. Появятся новые планы. Приступать к их осуществлению стоит чуть позже. Пока ждете благоприятного момента, постарайтесь обдумать все самые мелкие детали: потом для этого не будет времени. Вероятны приятные известия издалека.