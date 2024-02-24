Первая половина дня проходит не слишком плодотворно. Много времени отнимают разговоры, причем часто обсуждаются вопросы, давно утратившие актуальность. Могут появиться неплохие идеи. Но вряд ли их удастся реализовать в ближайшее время. Скорее всего, для подготовки потребуется некоторое время, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 24 ФЕВРАЛЯ ⟩ У Тельцов все будет идти по плану, у Львов дел будет больше, чем обычно
Вторая половина дня будет более насыщенной и плодотворной. Она дает шанс справиться с делами, до которых долго не доходили руки, завершить начатое давным-давно. Благоприятно это время и с точки зрения личных отношений. Люди, у которых много общего, отлично ладят и часто понимают друг друга с полуслова.
Овен
Неплохой день. Многие ваши начинания оказываются успешными; даже если некоторые проекты не удастся сегодня довести до конца, вскоре они будут блестяще осуществлены. Вы легко завоевываете симпатии новых знакомых и быстро находите общий язык с теми, с кем прежде не ладили. Будет шанс обзавестись новыми союзниками. Не исключено, что ваши идеи получат поддержку на самом высоком уровне. Удачный день для дружеских встреч и романтических свиданий. Вечер радует хорошими новостями. Они могут не касаться вас лично, но настроение все равно поднимут. Возможны неожиданные подарки.
Телец
День едва ли принесет неожиданности или какие-то события, которые нарушат ваши планы. Прежде чем браться за что-то новое, убедитесь в том, что у вас хватит сил и средств на то, чтобы добиться нужного результата. Будет очень обидно, если придется бросить начатое в самый интересный момент. Не стоит спешить с решением финансовых вопросов. Прежде чем заключать какие-то сделки, изучите все условия: велика вероятность, что найдутся очень выгодные предложения. Многим Тельцам сегодня повезет в любви. Это касается даже тех представителей знака, которые настроены совсем не романтично.
Близнецы
День не самый простой, но это не повод откладывать все дела на потом. Сейчас вы можете заложить надежную основу для будущих побед, если будете трудиться, не ожидая немедленного результата. Вы отлично ладите с окружающими, всегда находите новые слова и выбираете верную линию поведения. Едва ли кто-то из близких захочет спорить с вами или отговаривать вас от осуществления намеченных планов. А вот поддержку вам наверняка предложат. Не отказывайтесь. Часто общие дела помогают оставить в прошлом разногласия и споры, сделать отношения более теплыми и доверительными.
Рак
Ищите интересные дела и задачи, которые захочется решить. Это именно то, что вам нужно, чтобы провести день в отличном настроении, вдохновить окружающих, найти союзников, которые позже помогут одержать важные победы. День хорошо подходит для встреч со старыми знакомыми. Общение с ними дарит много новых идей, помогает по-иному посмотреть на проблемы, тревожившие вас в последнее время. Будет шанс восстановить давние деловые связи. Не исключено, что люди, с которыми вы когда-то работали, предложат восстановить сотрудничество.
Лев
Нужно потрудиться. Дел сегодня будет больше, чем обычно. Не исключено, что вам напомнят о каких-то давних обязательствах, невыполненных обещаниях, делах, которые так и не удалось довести до конца. Чтобы со всем этим разобраться, придется отложить то, чем вы хотели бы заняться. Зато потом вы почувствуете себя гораздо увереннее и свободнее. Тут-то и наступит время приятных сюрпризов. Может сбыться давнее желание или случиться то, о чем вы втайне мечтали. У Львов, которые в последнее время часто ссорились с близким человеком, будет шанс наладить отношения.
Дева
День открывает новые возможности. Будет жаль, если вы не воспользуетесь ими из-за недостатка уверенности в себе или просто неясной тревоги. Те, кто решится на важный шаг, не пожалеют об этом. Чаще вспоминайте о тех успехах, которых уже успели достичь. Это вернет вам веру в свои силы. Проще действовать самостоятельно, чем договариваться с кем-то о сотрудничестве. Да и подсказки интуиции часто оказываются куда полезнее советов со стороны. Будет возможность исправить какие-то ошибки, допущенные раньше. Некоторые Девы помирятся с теми, с кем долго были в ссоре.
Весы
Удачный плодотворный день. У вас много хороших идей, и сейчас есть возможность реализовать их; конечно, вы не упустите такой шанс. Ваша настойчивость многим нравится, да и результаты труда не остаются незамеченными. Не исключено, что благодаря сегодняшним решениям и поступкам вы вскоре получите интересные предложения. Возможно начало красивой романтической истории. Во всем, что касается личных отношений и общения с людьми, которые вам особенно близки, полагайтесь на интуицию. Ее подсказки точны.
Скорпион
Большая часть дня проходит хорошо. Лишь вечером возможны какие-то мелкие неприятности, но и они быстро останутся в прошлом. Все важные разговоры стоит вести в первой половине дня. В это время вы способны найти общий язык даже с теми, кого прежде совсем не понимали. Если вы поведете себя правильно, то найдете новых друзей. Наступил подходящий момент для того, чтобы взяться за сложное дело, к которому вы долго не решались подступиться. Стоит быть осторожнее с деньгами: есть риск потерять значительную сумму. Не участвуйте в сомнительных финансовых операциях, обещающих скорую прибыль.
Стрелец
Отличный день для того, чтобы встречаться с единомышленниками и обсуждать планы на будущее. Вы получаете полезную информацию, узнаете то, что пока мало кому известно. Это помогает принять верные решения, не растеряться в неоднозначной ситуации. Не исключены встречи с людьми, которые заставят вас изменить планы, по-иному взглянуть на задачи, решением которых вы как раз собирались заняться. Вы внимательно прислушиваетесь к мнению окружающих, и это оказывается полезным. Часто другие указывают на то, чего вы прежде не замечали.
Козерог
Вам многое по плечу; верьте в свои силы, и вы добьетесь отличных результатов. Это подходящий день для того, чтобы взяться за сложные дела, масштабные проекты, или хотя бы поискать людей, которые захотят стать вашими союзниками. Не исключено, что поддержку предложат давние знакомые. Не тревожьтесь по пустякам и не создавайте себе трудностей. Часто именно решения, лежащие на поверхности, оказываются верными, а очевидные ответы на вопросы – правильными. Можно полагаться на интуицию. Ее подсказки оказываются куда полезнее чужих советов.
Водолей
Начало дня будет удачным и плодотворным. Интуиция подсказывает, чем лучше заняться, в каких делах можно добиться успеха. Вероятны приятные встречи и интересные знакомства. Некоторые представители знака найдут единомышленников и союзников, другие встретят людей, которые со временем станут настоящими друзьями. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее, но и она по-своему хороша. Вы отлично проведете время с близкими, отдохнете и восстановите силы. Могут появиться хорошие идеи, за реализацию которых вы возьметесь чуть позже.
Рыбы
Удачный день. У вас многое получается хорошо, нет причин для волнений и тревог. Время от времени могут возникать разногласия с окружающими, но вы сможете убедить всех в своей правоте, никого не обидев и не задев. Многим Рыбам сегодня удается найти подход даже к тем людям, с которыми обычно никто не ладит. Появятся новые планы. Приступать к их осуществлению стоит чуть позже. Пока ждете благоприятного момента, постарайтесь обдумать все самые мелкие детали: потом для этого не будет времени. Вероятны приятные известия издалека.