Проживающая в России латвийская актриса Агата Муцениеце выиграла суд против своего бывшего мужа и отца детей актера Павла Прилучного: она подала иск в суд о взыскании средств на содержание, пишет RUS TVNET.
Агата Муцениеце выиграла суд против бывшего мужа Павла Прилучного
В своем аккаунте в Instagram она пишет: «Друзья! Прерву свое молчание. Скажу только одно - 24.04.24 мы с адвокатом выиграли суд! Красивая дата, красивая победа! Но, конечно, радостного мало, потому что в целом это стыдно, что надо судиться за то, чтоб человек помогал финансово своим детям».
Агата призывает всех мам отстаивать свои права и права детей: «Дорогие мамы, девушки, женщины - мы не должны бояться защищать себя и права своих детей, требовать помощи по закону - нормально, наверное, это главный вывод к этому часу!».
Она, правда, не называет сумму, которую Прилучный должен заплатить детям.
Как известно, Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году. Их дети - сын Тимофей и дочь Миа - после развода живут с матерью.
После развода с Агатой Прилучный снова влюбился. Он создал новую семью с актрисой Зепюр Брутян. Они познакомились на съемочной площадке сериала «В клетке», а позже поженились.