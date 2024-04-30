Агата Муцениеце выиграла суд против бывшего мужа Павла Прилучного

В своем аккаунте в Instagram она пишет: «Друзья! Прерву свое молчание. Скажу только одно - 24.04.24 мы с адвокатом выиграли суд! Красивая дата, красивая победа! Но, конечно, радостного мало, потому что в целом это стыдно, что надо судиться за то, чтоб человек помогал финансово своим детям».

Агата призывает всех мам отстаивать свои права и права детей: «Дорогие мамы, девушки, женщины - мы не должны бояться защищать себя и права своих детей, требовать помощи по закону - нормально, наверное, это главный вывод к этому часу!».

Она, правда, не называет сумму, которую Прилучный должен заплатить детям.

Как известно, Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году. Их дети - сын Тимофей и дочь Миа - после развода живут с матерью.

После развода с Агатой Прилучный снова влюбился. Он создал новую семью с актрисой Зепюр Брутян. Они познакомились на съемочной площадке сериала «В клетке», а позже поженились.