Украинка будет бороться за возможность представлять Швецию на Евровидении-2024

Уже 9 марта состоится финал конкурса, где будет избран представитель страны на Евровидение. Напомним, в этом году благодаря победе певицы Loreen, международный конкурс состоится в Мальме (Швеция).

Мария Сур из Запорожья также дошла до финала, но не смогла победить Лорин. Девушка переехала в Швецию в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Она известна своим участием в телепроекте «Голос країни». В Швеции Сур подписала контракт с международным агентством и продолжает заниматься творчеством.

«Мы сделали это! - написала Мария на своей странице в социальной сети. - Вы сделали это! Благодарна каждому за поддержку».