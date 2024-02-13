ГОРОСКОП НА 13 ФЕВРАЛЯ ⟩ У Рыб возможны серьезные проблемы на работе, Девам не удастся избежать неприятностей

Скорпион

Профессиональные проблемы оказываются сложнее, чем вы полагали, и их решение отнимает немало времени. В такой ситуации чрезвычайно важна правильная расстановка приоритетов – именно благодаря ей вы сможете успеть все, что запланировали. Рассчитывать следует только на себя: даже люди, искренне стремящиеся вам помочь, вероятнее всего, не смогут этого сделать. Советы и рекомендации принимайте к сведению, но не следуйте им слепо, не обдумав.

Родственники и друзья попытаются оказать влияние на развитие ваших отношений с любимым человеком, вмешаться в вашу жизнь. Постарайтесь сохранить независимость, но помните, что сейчас вы слишком большое значение придаете своим эмоциям – позже станет очевидно, что именно под их влиянием и были сделаны самые серьезные ошибки.

Стрелец

Будьте терпеливы. День сложный и противоречивый, и худшее, что вы можете сделать – пожертвовать действительно важными вещами ради исполнения сиюминутных желаний. Вы легко находите общий язык с деловыми партнерами и коллегами, а вот общение с любимым человеком не складывается. Не пытайтесь решить все проблемы сразу; соблазн разрубить гордиев узел велик, но последствия такого шага вас вряд ли порадуют.

Нежелательны поездки; смена обстановки скорее станет причиной душевного дискомфорта, чем действительно порадует вас. Поднимут настроение встречи с родственниками и друзьями, активный отдых на природе, а также посещение театра или концертного зала.

Козерог