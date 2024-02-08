В Москве экстренно госпитализировали Александра Панкратова-Черного

В российской столице экстренно госпитализировали актера Александра Панкратова-Черного. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Журналисты утверждают, что актер упал на улице. Это произошло во время гастролей в Красноярске.

Медики отвезли его в больницу, где сначала у актера заподозрили инфаркт, сославшись на нарушение его сердечного ритма. Позднее оказалось, что у звезды фильма «Мы из джаза» сломано пять ребер. При этом три перелома – со смещением.

Также врачи обнаружили у него неполную вентиляцию легких, так как из-за травм ему было тяжело дышать. На состояние здоровья артиста могли повлиять и прежние переломы, полученные в свое время на съемках.