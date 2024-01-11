«Я еще неопытный отец» ⟩ Блогер, кинувший своего двухмесячного сына в сугроб, объяснил свой поступок

«Я очень давно блогер. Я снимаю много видео. Кто за мной следит, знает, что это видео разных жанров, в том числе очень экстремальные видео, которые многие люди никогда бы не сделали ни на камеру, ни без камеры.

Я недавно стал отцом, это для меня невероятное счастье, я очень давно хотел им стать Я очень люблю Лео, я люблю Сашу (девушка Косенко и мать Лео, блогерша Саша Белайр. –Прим. ред.), и всё делаю для того, чтобы в нашей семье все было отлично.

Это для меня в первый раз, отцовство в первый раз. Я никогда не был отцом, у меня никогда не было ребёнка. И видео, которое я снял... Я, естественно, никогда бы не стал подвергать опасности здоровье, жизнь близких мне людей и тем более своего сына, никогда в жизни. И даже использование образа ребёнка, куклы – я сейчас считаю, что это плохая идея, потому что семейные ценности – это очень важно. Отношения отца и ребёнка, отношения семьи – это очень важно. И даже эмоции относительно этого, такие негативные эмоции – я понимаю, почему они рождают столько агрессии. И вполне справедливо. Поэтому я хочу извиниться перед теми, кто прожил это, увидел это, увидел это как возможный какой-то пример. Конечно же, нет. Конечно же, я не хочу, чтобы другие люди повторяли это. Сейчас я к этому совершенно по-другому отношусь. И естественно, я никогда не буду снимать похожие видео. Надеюсь, что вы меня поймёте.

Многие знают меня по моим подкастам, моим видео. По тому, как я отношусь к жизни. Как я всегда стараюсь позитивно влиять на мир, сеять добро, радость, любовь, счастье. И иногда, к сожалению, в силу просто неопытности... Ещё раз: отцовство для меня впервые, а вот блогерство очень долго. И как-то я не мог в голове у себя это сопоставить, это была ошибка. Просто потому что это первый раз. Надеюсь, вы меня поймёте и поймёте, почему я снял такое видео. Как только я понял, когда я увидел это другими глазами, с точки зрения семейных ценностей, ценностей отношений отца и ребёнка, – я, естественно, это удалил, потому что не хочу, чтобы это видео распространялось».