Блогер Сергей Косенко записал повторное видео с извинениями за скандальное видео, в котором он бросает своего двухмесячного сына Лео в сугроб, пишет Spletnik.
«Я еще неопытный отец» ⟩ Блогер, кинувший своего двухмесячного сына в сугроб, объяснил свой поступок
Тот видеоролик (на данный момент он удалён) появился у Косенко в Instagram несколько дней назад и сразу же вызвал волну негодования в соцсетях: люди обвинили блогера в насилии над ребёнком и жестоком хайпе. После того как ситуацией заинтересовались правоохранительные органы и лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, Косенко попытался оправдаться и объяснить идею видеоролика, но запутался в показаниях: то утверждал, что в видео вместо ребёнка кукла, то говорил, что сугроб сначала «проверил» он сам. В итоге Косенко публично извинился за своё поведение, а сегодня записал новое видео, в котором развёрнуто пояснил, что он имел в виду. Блогер заявил, что ошибся, так как для него «отцовство в первый раз», а вот блогер он уже очень давно, говорит, что теперь он всё осознал и посмотрел на видео другими взглядом – «с точки зрения семейных ценностей». Spletnk приводит его речь полностью.
«Я очень давно блогер. Я снимаю много видео. Кто за мной следит, знает, что это видео разных жанров, в том числе очень экстремальные видео, которые многие люди никогда бы не сделали ни на камеру, ни без камеры.
Я недавно стал отцом, это для меня невероятное счастье, я очень давно хотел им стать Я очень люблю Лео, я люблю Сашу (девушка Косенко и мать Лео, блогерша Саша Белайр. –Прим. ред.), и всё делаю для того, чтобы в нашей семье все было отлично.
Это для меня в первый раз, отцовство в первый раз. Я никогда не был отцом, у меня никогда не было ребёнка. И видео, которое я снял... Я, естественно, никогда бы не стал подвергать опасности здоровье, жизнь близких мне людей и тем более своего сына, никогда в жизни. И даже использование образа ребёнка, куклы – я сейчас считаю, что это плохая идея, потому что семейные ценности – это очень важно. Отношения отца и ребёнка, отношения семьи – это очень важно. И даже эмоции относительно этого, такие негативные эмоции – я понимаю, почему они рождают столько агрессии. И вполне справедливо. Поэтому я хочу извиниться перед теми, кто прожил это, увидел это, увидел это как возможный какой-то пример. Конечно же, нет. Конечно же, я не хочу, чтобы другие люди повторяли это. Сейчас я к этому совершенно по-другому отношусь. И естественно, я никогда не буду снимать похожие видео. Надеюсь, что вы меня поймёте.
Многие знают меня по моим подкастам, моим видео. По тому, как я отношусь к жизни. Как я всегда стараюсь позитивно влиять на мир, сеять добро, радость, любовь, счастье. И иногда, к сожалению, в силу просто неопытности... Ещё раз: отцовство для меня впервые, а вот блогерство очень долго. И как-то я не мог в голове у себя это сопоставить, это была ошибка. Просто потому что это первый раз. Надеюсь, вы меня поймёте и поймёте, почему я снял такое видео. Как только я понял, когда я увидел это другими глазами, с точки зрения семейных ценностей, ценностей отношений отца и ребёнка, – я, естественно, это удалил, потому что не хочу, чтобы это видео распространялось».
Комментарии к этому посту Косенко закрыл, но люди обсуждают ролик в других соцсетях: шутят насчёт выражений Косенко и образа, который он выбрал для «покаянного» поста: в похожей одежде свои видео с публичными извинениями записывали многие участники скандальной «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.
Сергей Косенко – популярный блогер, который учит инвестированию и секретам успешной жизни. На его страницу в Instagram подписано более 7 млн человек. Видео, в котором он бросает сына в сугроб, было снято в Куршевеле – Косенко тогда говорил, что собирается снять самое просматриваемое видео. Неизвестно, стало ли оно таким, но в Следственном комитете видео точно заметили: глава СК Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль и поручил возбудить уголовное дело против блогера. Косенко сейчас вместе с семьёй живёт в Лос-Анджелесе, в связи с чем российским правоохранительным органам предстоит инициировать вопрос о выдаче Косенко.