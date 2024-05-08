ТЯЖЕЛЫЙ МАЙ Глоба назвала знаки Зодиака, в жизни которых начинается сплошная черная полоса

Будьте внимательны к окружающим, чтобы не стать жертвой аферистов. В ближайшем будущем стоит воздержаться от употребления алкоголя. Сосредоточьтесь на заботе о семье и близких. Общение с друзьями поможет поднять настроение.

Лев

Финансовые затруднения могут захлестнуть вас. Созвездия советуют быть бережливыми. Остерегайтесь мошенников. Глубокие разговоры с родными поддержат вас.

Скорпион

Представители этого знака скоро могут столкнуться с критикой. Астролог советует не обращать на нее внимания, а доверять лишь мнению близких. Уютные вечера дома в кругу семьи будут благоприятны.

Водолей

Людям этого знака необходимо быть бдительными и не рассчитывать на финансовую удачу в данный момент. Не самое подходящее время для покупок. Однако это может быть хороший момент, чтобы избавиться от лишних предметов в доме.