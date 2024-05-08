СМОТРИТЕ Может случиться с каждым: пять курьезных и смешных моментов Евровидения

Show 24 собрал пять курьезных моментов, случившихся на Евровидении в предыдущие годы. Это забавные случаи с участниками конкурса или песни, что сейчас вызывают улыбку.

Эмоции после победы

На Евровидении-2009 победил представитель Норвегии Александр Рыбак. Музыкант так волновался во время вручения награды, что сильно сжал хрустальный микрофон и сломал ему ножку. Он попытался осторожно поставить трофей на пол, но статуэтка и вовсе развалилась. Позже для Александра Рыбака сделали копию приза. Считается, что это первый случай, когда для победителя создали две награды. Смотрите видео!

Уникальная прическа

Иногда, чтобы запомниться на Евровидении, важна не песня и выступление. Достаточно одной лишь яркой прически. Это доказал представитель Черногории Славко Казелич в 2017 году, когда вызвал бурю эмоций у фанов благодаря своему тугому конскому хвосту. Певец использовал его как атрибут и размахивал хвостом, словно крыльями вертолета. Артист занял лишь 16 место, зато получил шуточный псевдоним «Поникоптер».

Назвались победителями еще до финала

В 2006 году на Евровидении Литва выступила с треком We Are The Winners («Мы – победители»). Группа LT United была настолько уверена в себе, что не стеснялись постоянно распевать «Мы победители Евровидения». Но одержать ту самую победу им так и не удалось.

Провокация во время выступления Джамалы

Джамала выступала в финале Евровидения-2017 как приглашенная гостья. Прямо во время ее номера на сцену выбежал мужчина, завернутый во флаг Австралии, и обнажил ягодицы. Позже оказалось, что это украинский пранкер Виталий Седюк. Джамала показала себя как настоящая профессионалка, ведь продолжила петь, как будто ничего не произошло. Впоследствии звезда прокомментировала ситуацию: ее не испугала выходка мужчины. И она не поняла, где на тот момент была охрана.

Дизайнерские штаны не выдержали победы

Представители Италии чрезвычайно бурно отреагировали на свою победу в 2021 году. Поэтому после того, как объявили главного лидера Евровидения, у солиста Måneskin Дамиано Давида порвались штаны в паховой зоне. Но он не растерялся, а порвал свой наряд.

🇮🇹@thisismaneskin when you’re so Rock and Roll your pants split at #Eurovision pic.twitter.com/dXpiDHOxA3 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021