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ГАЛЕРЕЯ А вы там были? Кто посетил закрытый показ документального фильма об эстонском кикбоксере Максиме Воровском

Limon.ee
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Во вторник, 7 мая, в кинотеатре Apollo Kino Coca-Cola Plaza состоялся закрытый показ документального фильма Vaimusõdalane. Фильм рассказывает историю одного из наиболее успешных бойцов из Эстонии - Максима Воровского. Смотрите кто пришел в столичный кинотеатр в галерее! 

Максим Воровский - один из более успешных бойцов из Эстонии. В школьные годы он связался с криминалом, но во время открыл для себя кикбоксинг, что и спасло его.

После успешного периода тренировок в Нидерландах, где его тренировал Рамон Деккер, Максим стремительно движется к вершине своей карьеры. Впереди конкурс Golden Glory в Нью-Йорке. Но перед матчем Максим получает серьезную травму у себя на родине, из-за которой он не может участвовать в соревнованиях, и в тот же день его контракт расторгается. Максим возвращается на родину и продолжает обучение, но возникают серьезные проблемы со здоровьем и трагедия, когда неожиданно умирает его наставник Рамон Деккер.

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