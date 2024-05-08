Во вторник, 7 мая, в кинотеатре Apollo Kino Coca-Cola Plaza состоялся закрытый показ документального фильма Vaimusõdalane. Фильм рассказывает историю одного из наиболее успешных бойцов из Эстонии - Максима Воровского. Смотрите кто пришел в столичный кинотеатр в галерее!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ А вы там были? Кто посетил закрытый показ документального фильма об эстонском кикбоксере Максиме Воровском
Максим Воровский - один из более успешных бойцов из Эстонии. В школьные годы он связался с криминалом, но во время открыл для себя кикбоксинг, что и спасло его.