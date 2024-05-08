ГАЛЕРЕЯ А вы там были? Кто посетил закрытый показ документального фильма об эстонском кикбоксере Максиме Воровском

Максим Воровский - один из более успешных бойцов из Эстонии. В школьные годы он связался с криминалом, но во время открыл для себя кикбоксинг, что и спасло его.

После успешного периода тренировок в Нидерландах, где его тренировал Рамон Деккер, Максим стремительно движется к вершине своей карьеры. Впереди конкурс Golden Glory в Нью-Йорке. Но перед матчем Максим получает серьезную травму у себя на родине, из-за которой он не может участвовать в соревнованиях, и в тот же день его контракт расторгается. Максим возвращается на родину и продолжает обучение, но возникают серьезные проблемы со здоровьем и трагедия, когда неожиданно умирает его наставник Рамон Деккер.