Ср, 8.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КАДРЫ 5MIINUST и Puuluup в Швеции: смотрите, как зажигают горячие эстонские парни на сцене Евровидения

Анналийза Кёсс Константин Седнев
Copy
Фото: Konstantin Sednev

Несмотря на то, что 5MIINUST и Puuluup будут соревноваться в Мальмё завтра, сегодня им пришлось выложиться по полной на генеральной репетиции полуфинала.

Впрочем, пришлось ребятам сегодня потрудиться на двух серьезных репетициях. В то время, как дневная часть репетиции завтрашнего полуфинала была предназначена для СМИ, вечерняя репетиция - будет использоваться международным жюри для присуждения баллов.

Номер эстонских конкурсантов на Евровидении также претерпел небольшие изменения, которые были успешно внесены на репетиции в среду, 8 мая. Ближе к концу песни артисты становятся в ряд друг за другом, а затем начинают будто бы разветвляться. В качестве фона на большие экраны выведено видео, на котором они исполняют танец под названием Veisson

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх