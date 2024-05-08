ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КАДРЫ 5MIINUST и Puuluup в Швеции: смотрите, как зажигают горячие эстонские парни на сцене Евровидения

Несмотря на то, что 5MIINUST и Puuluup будут соревноваться в Мальмё завтра, сегодня им пришлось выложиться по полной на генеральной репетиции полуфинала.
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Впрочем, пришлось ребятам сегодня потрудиться на двух серьезных репетициях. В то время, как дневная часть репетиции завтрашнего полуфинала была предназначена для СМИ, вечерняя репетиция - будет использоваться международным жюри для присуждения баллов.