ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КАДРЫ 5MIINUST и Puuluup в Швеции: смотрите, как зажигают горячие эстонские парни на сцене Евровидения

Впрочем, пришлось ребятам сегодня потрудиться на двух серьезных репетициях. В то время, как дневная часть репетиции завтрашнего полуфинала была предназначена для СМИ, вечерняя репетиция - будет использоваться международным жюри для присуждения баллов.

Номер эстонских конкурсантов на Евровидении также претерпел небольшие изменения, которые были успешно внесены на репетиции в среду, 8 мая. Ближе к концу песни артисты становятся в ряд друг за другом, а затем начинают будто бы разветвляться. В качестве фона на большие экраны выведено видео, на котором они исполняют танец под названием Veisson