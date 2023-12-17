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74-летняя Алла Пугачева удивила молодым видом на новом сэлфи

Limon.ee
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Алла Пугачева
Алла Пугачева Фото: Konstantin Sednev

Алла Пугачева, которая сейчас с детьми и мужем Максимом Галкиным, живет на Кипре показала новое сэлфи. Поклонники пришли в восторг от молодого вида Примадонны, учитывая, что ей уже 74 года, пишет Униан.

Так, артистка предстала в черном платье и берете. Такой темный образ она решила стилизировать украшениями в виде золотых цепей. Также певица нанесла легкий макияж с акцентом на глаза.

Пугачева широко улыбалась на камеру, что добавило ее образу эффектности и грациозности.

В таком образе Алла Борисовна отправилась на юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, которому в этом году исполнилось 70 лет. Известно, что они дружат и вместе осуждают полномасштабное российское вторжение в Украину.

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