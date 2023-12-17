74-летняя Алла Пугачева удивила молодым видом на новом сэлфи

Так, артистка предстала в черном платье и берете. Такой темный образ она решила стилизировать украшениями в виде золотых цепей. Также певица нанесла легкий макияж с акцентом на глаза.

Пугачева широко улыбалась на камеру, что добавило ее образу эффектности и грациозности.

В таком образе Алла Борисовна отправилась на юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, которому в этом году исполнилось 70 лет. Известно, что они дружат и вместе осуждают полномасштабное российское вторжение в Украину.