26-летняя австралийка переспала с 300 людьми за год. Она уверяет, что это «придает ей сил»

26-летняя австралийка Энни Найт утверждает, что за год она занялась сексом более чем с 300 людьми. Девушка описала этот опыт как «придающий силы», сообщает Rus.TVNET.
В одной из зарубежных передач девушка рассказала, что однажды переспала с 5 людьми за один день. «После этого я чувствую прилив сил. Секс заставляет меня чувствовать себя хорошо. Он предназначен для того, чтобы мы чувствовали себя хорошо», - прокомментировала Найт свой опыт.
Она рассказала, что спит как с мужчинами, так и с женщинами, в основном знакомясь со своими партнерами на сайтах знакомств. Также у нее есть список контактов, которым она звонит, когда захочет секса.
Найт, которую называют «самой сексуально активной женщиной Австралии», добавила, что у нее нет ограничений или предубеждений, когда дело касается экспериментов в спальне. «Я готова попробовать все!» - заявила она.
У Найт также есть учетная запись в OnlyFans, из-за чего ее уволили с должности в отделе маркетинга после того, как начальство увидело ее деятельность в Интернете.