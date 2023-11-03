26-летняя австралийка переспала с 300 людьми за год. Она уверяет, что это «придает ей сил»

В одной из зарубежных передач девушка рассказала, что однажды переспала с 5 людьми за один день. «После этого я чувствую прилив сил. Секс заставляет меня чувствовать себя хорошо. Он предназначен для того, чтобы мы чувствовали себя хорошо», - прокомментировала Найт свой опыт.

Она рассказала, что спит как с мужчинами, так и с женщинами, в основном знакомясь со своими партнерами на сайтах знакомств. Также у нее есть список контактов, которым она звонит, когда захочет секса.

Найт, которую называют «самой сексуально активной женщиной Австралии», добавила, что у нее нет ограничений или предубеждений, когда дело касается экспериментов в спальне. «Я готова попробовать все!» - заявила она.