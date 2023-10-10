Жена Брюса Уиллиса раскрыла жуткие подробности его неизлечимой болезни

Однако жена актера Эмма Хеминг все же старается не зацикливаться на плохом даже в такой тяжелой ситуации. Модель часто упоминает, что для нее и ее семьи важно говорить о диагнозе публично. Так, в рамках Всемирной недели осведомленности о диагнозе она дала интервью Fox News, где раскрыла подробности болезни супруга.

Модель призналась, что «трудно понять», осознает ли вообще Брюс, что с ним на самом деле происходит, и от этого семье легче не становится. «Мне, дочерям и ему самому одинаково непросто. Не зря говорят, что это "семейная болезнь"», - поделилась Эмма. Кроме того, она подчеркнула, что в отличие от других когнитивных заболеваний лобно-височная деменция влияет в том числе на движение и речь.