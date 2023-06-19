Жена тяжелобольного Уиллиса показала, как он сейчас выглядит

Не секрет, что Брюс Уиллис после новости о тяжелом диагнозе практически исчез из медиапространства. Его лишь изредка можно увидеть в блоге супруги Эммы Хеминг. На редких кадрах можно заметить, что «крепкий орешек» уже не тот - он выглядит увядающим, обессиленным и очень уставшим.

18 июня во всем мире традиционно отмечали день отца. В честь этого Хеминг поделилась трогательным снимком, на котором запечатлены Уиллис и их с Эммой дочь Мейбл Рей.

Отец и дочь в кадре трогательно обнимаются; также мужчина целует свою наследницу в лоб. Вероятно, фотография была сделана во дворе их дома.