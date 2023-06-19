Жена тяжелобольного Уиллиса показала, как он сейчас выглядит

Эмма Хеминг в честь дня отца опубликовала трогательный снимок со своим супругом и дочерью.
Не секрет, что Брюс Уиллис после новости о тяжелом диагнозе практически исчез из медиапространства. Его лишь изредка можно увидеть в блоге супруги Эммы Хеминг. На редких кадрах можно заметить, что «крепкий орешек» уже не тот - он выглядит увядающим, обессиленным и очень уставшим.
18 июня во всем мире традиционно отмечали день отца. В честь этого Хеминг поделилась трогательным снимком, на котором запечатлены Уиллис и их с Эммой дочь Мейбл Рей.
Отец и дочь в кадре трогательно обнимаются; также мужчина целует свою наследницу в лоб. Вероятно, фотография была сделана во дворе их дома.
«День отца - это время, когда я размышляю о своей глубокой признательности и уважении к Брюсу, когда я наблюдаю, каким отцом он является для наших детей… То, чему он их учит, будет охватывать поколения. Безусловная любовь, доброта, сила, сострадание, терпение, великодушие, стойкость. Поздравляю с Днем отца самого лучшего папу, которого я знаю», - высказалась Эмма.