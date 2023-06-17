В Эстонии снимают очередной иностранный фильм

Подготовка к съемкам в депо города Тапа компании Operail началась в апреле и набрала обороты в мае. Съемки начались в первую пятницу июня. Фильм «Секунды» рассказывает историю следователя по несчастным случаям Мариты Кайла, которая отправляется расследовать трагическую железнодорожную катастрофу в маленьком финском городке.

Компания Fire Monkey, занимающаяся производством фильма, уже снимала в Эстонии, и имеет хороший опыт сотрудничества с местной киностудией Allfilm.

Хелен Ряйм, исполнительный продюсер Allfilm, говорит: «Я не думаю, что в Эстонии раньше было такое большое место для съемок аварии. Тот факт, что был выбран город Тапа, объясняется хорошим сотрудничеством с Operail и Eesti Raudete. Даже для нас немного необычно делать то, что мы здесь делаем», - сказал Ряйм.

«На самом деле довольно сложно найти такое место на железной дороге, где можно было бы проводить такие масштабные съемки. В качестве альтернативы у нас было место в Пярнуском уезде, но в Тапа идеальные условия, поскольку мы находимся на совершенно отдельной и охраняемой территории», - продолжила Ряйм. На обустройство помещения ушло больше месяца.

Пришлось многое сделать, так как вагоны нужно было доставить (по железной дороге), здание станции пришлось отстраивать с нуля и сжигать под присмотром спасателей. «Один из вариантов, который предлагался, - построить все это где-нибудь в поле. Но логистически это было бы слишком сложно, железнодорожные вагоны нелегко перевозить. Здесь же они просто ехали вдоль железной дороги», - рассказывает исполнительный продюсер Allfilm.

Поскольку создателей сериала больше всего интересуют мелкие детали, почти вся съемочная площадка заполнена настоящими вагонами-цистернами, рельсами, частями поездов разных размеров и личными вещами пассажиров. Только пара пассажирских вагонов и сгоревшее здание вокзала были сделаны на месте вручную. Кстати, здание вокзала является точной копией вокзала в Рийзипере в Харьюмаа. Это связано с тем, что следующей остановкой является Рийзипере, где снимаются кадры, предшествующие аварии, когда станция была еще цела.