В Эстонии снимают очередной иностранный фильм

64 человека погибают при столкновении двух поездов в маленьком городке Финляндии. Улики, обнаруженные на месте происшествия, заставляют следователей быть бдительными. Авария навсегда меняет жизни многих людей. На первый взгляд, эта история может показаться надуманной, но на самом деле это ключевые события первого сезона финского сериала Sekunnit («Секунды» - прим.ред.), съемки которого проходят в Тапа, пишет Virumaa Teataja.
Подготовка к съемкам в депо города Тапа компании Operail началась в апреле и набрала обороты в мае. Съемки начались в первую пятницу июня. Фильм «Секунды» рассказывает историю следователя по несчастным случаям Мариты Кайла, которая отправляется расследовать трагическую железнодорожную катастрофу в маленьком финском городке.
Компания Fire Monkey, занимающаяся производством фильма, уже снимала в Эстонии, и имеет хороший опыт сотрудничества с местной киностудией Allfilm.
Хелен Ряйм, исполнительный продюсер Allfilm, говорит: «Я не думаю, что в Эстонии раньше было такое большое место для съемок аварии. Тот факт, что был выбран город Тапа, объясняется хорошим сотрудничеством с Operail и Eesti Raudete. Даже для нас немного необычно делать то, что мы здесь делаем», - сказал Ряйм.
«На самом деле довольно сложно найти такое место на железной дороге, где можно было бы проводить такие масштабные съемки. В качестве альтернативы у нас было место в Пярнуском уезде, но в Тапа идеальные условия, поскольку мы находимся на совершенно отдельной и охраняемой территории», - продолжила Ряйм. На обустройство помещения ушло больше месяца.
Пришлось многое сделать, так как вагоны нужно было доставить (по железной дороге), здание станции пришлось отстраивать с нуля и сжигать под присмотром спасателей. «Один из вариантов, который предлагался, - построить все это где-нибудь в поле. Но логистически это было бы слишком сложно, железнодорожные вагоны нелегко перевозить. Здесь же они просто ехали вдоль железной дороги», - рассказывает исполнительный продюсер Allfilm.
Поскольку создателей сериала больше всего интересуют мелкие детали, почти вся съемочная площадка заполнена настоящими вагонами-цистернами, рельсами, частями поездов разных размеров и личными вещами пассажиров. Только пара пассажирских вагонов и сгоревшее здание вокзала были сделаны на месте вручную. Кстати, здание вокзала является точной копией вокзала в Рийзипере в Харьюмаа. Это связано с тем, что следующей остановкой является Рийзипере, где снимаются кадры, предшествующие аварии, когда станция была еще цела.
Съемки сериала «Секунды» займут 46 дней, и предполагается, что в сериале, который будет показан в 2024 году, будет задействовано 600 эстонских актеров второго плана.