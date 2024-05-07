ВИДЕО Украинская певица упала на генеральной репетиции Евровидения из-за наряда

Украинская исполнительница Алена Савраненко, которая более известна под псевдонимом Alyona Alyona, упала на сцене в ходе генеральной репетиции Евровидения. Это произошло за сутки до первого полуфинала.

Так, неожиданно посреди выступления на сцене случился конфуз. При выходе на сцену певица запуталась в складках костюма и рухнула на пол. Однако артистка быстро поднялась. Свидетелями этой истории стали 15 тысяч человек, которые приобрели билеты на открытую репетицию.

Как признается украинская звезда, причиной падения стал элемент ее костюма -трехкилограммовая кольчуга, на которую она нечаянно наступила. К счастью, все прошло без серьезных травм и обошлось лишь царапинами и незначительной деформацией костюма.

Между тем, на видео видно, что Alyona alyona показала настоящий профессионализм. В частности, после досадного случая артистка не растерялась, а сразу встала и продолжила зачитывать рэп, как ничего и не случилось.

«Все нормально. У меня кольчуга после репетиций стала длиннее, чем была, потому что она тянется. Я не ожидала, что наступлю на нее. Один сломанный ноготь, поцарапанное колено и немного порванный костюм + еще ничего не значат. Я встала и пошла зачитывать рэп. Любая украинская женщина так и бы и сделала. Я встану и пойду зачитаю еще лучше, потому что у меня уже есть опыт, как упасть и встать. Все нормально, спасибо за беспокойство», - прокомментировала Alyona alyona в Telegram-канале «Євробачення Україна».

Первый полуфинал конкурса пройдет в шведском Мальмё уже сегодня вечером, 7 мая. Именно тогда дуэт Alyona alyona и Jerry Heil выйдет на сцену и сразится за место в грандфинале, который состоится 11 мая. Представители Эстонии 5Miinust и Puuluup выступят только во втором полуфинале, поэтому у них есть еще время хорошенько отдохнуть и подготовиться.