В ожидании счастья: Кейт Пентус-Розиманнус готовится к рождению второго ребенка

«Подготовка идёт полным ходом. Времени еще много, но поскольку летом мы уезжаем из Люксембурга, чтобы готовиться к родам в Эстонии, то мы пытаемся всё подготовить заранее здесь», - делится ожидающая второго ребенка Кейт Пентус-Розиманнус .

В феврале стало известно, что семья Кейт-Пентус и Рейна Розиманнус, в которой уже подрастает двухлетняя Ити Лоретта, ждет пополнения. «Мы находимся примерно на половине пути, и, конечно, волнение очень велико», - сказала Кейт на приеме у президента, где об этом стало известно впервые.