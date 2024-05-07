Британский король Карл III в понедельник, 6 мая, отмечает первую годовщину своей коронации.
Карл III отмечает первую годовщину коронации без пышных мероприятий
Однако никаких официальных мероприятий не планируется, поскольку годовщина наступает менее чем через неделю после того, как король вернулся к исполнению своих государственных обязанностей после постановки ему диагноза «рак».
Во вторник, 30 апреля, он посетил других больных раком в лондонской больнице после того, как врачи сказали, что они «очень довольны» его прогрессом.
75-летний монарх не раскрывает, какой у него тип рака. Он хотел отметить день вступления на трон с минимумом мероприятий.
Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, который год назад короновал короля Карла в Вестминстерском аббатстве, высоко оценил его «чувство долга».
«Прошлый год принес королю большие личные испытания. Но я впечатлен его сохраняющимся чувством долга, поскольку он вернулся к королевским обязанностям после лечения», - сказал Уэлби.
В опросе Ipsos, который проводился по заказу газеты Daily Mail, личный рейтинг популярности короля Карла вырос до 56%.
Его сын и наследник, принц Уильям и его жена Кэтрин, принцесса Уэльская, были самыми популярными членами королевской семьи с 69%, что на 8-10% больше, чем в апреле прошлого года.