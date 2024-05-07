Карл III отмечает первую годовщину коронации без пышных мероприятий

Однако никаких официальных мероприятий не планируется, поскольку годовщина наступает менее чем через неделю после того, как король вернулся к исполнению своих государственных обязанностей после постановки ему диагноза «рак».

Во вторник, 30 апреля, он посетил других больных раком в лондонской больнице после того, как врачи сказали, что они «очень довольны» его прогрессом.

75-летний монарх не раскрывает, какой у него тип рака. Он хотел отметить день вступления на трон с минимумом мероприятий.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, который год назад короновал короля Карла в Вестминстерском аббатстве, высоко оценил его «чувство долга».

«Прошлый год принес королю большие личные испытания. Но я впечатлен его сохраняющимся чувством долга, поскольку он вернулся к королевским обязанностям после лечения», - сказал Уэлби.

В опросе Ipsos, который проводился по заказу газеты Daily Mail, личный рейтинг популярности короля Карла вырос до 56%.

Его сын и наследник, принц Уильям и его жена Кэтрин, принцесса Уэльская, были самыми популярными членами королевской семьи с 69%, что на 8-10% больше, чем в апреле прошлого года.