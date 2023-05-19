Голливудская звезда перед концертом в Русском театре загуляла в Таллинне

Ти Джей Миллер ворвался в американскую киноиндустрию в 2008 году с небольшой ролью в фильме «Кловерфилд» (2008), за которой последовала роль в комедийном фильме «Товар: живи трудно, продавай трудно» (2009). 2010 год был очень насыщенным для Миллера, он снялся в шести фильмах. Романтическая комедия «Она вне моей лиги» получила очень положительные отзывы зрителей и хорошо продавалась в прокате. Затем последовали фильмы «Как приручить дракона» и «Медведь Йоги», в обоих из которых прозвучал голос Миллера. Фильмы «Неудержимые» и «Достать его по-гречески» также получили положительные отзывы как зрителей, так и критиков, в то время как последующий фильм «Путешествия Гулливера» не имел успеха в продажах.