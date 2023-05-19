Голливудская звезда перед концертом в Русском театре загуляла в Таллинне

Актер телевидения и кино, комик и артист озвучивания Ти Джей Миллер перед своими стендап-шоу решил прогулять по Таллинну.
Ти Джей Миллер приехал в Эстонию в рамках своего стендап-шоу «The Gentle Giant Tour».
Ти Джей Миллер ворвался в американскую киноиндустрию в 2008 году с небольшой ролью в фильме «Кловерфилд» (2008), за которой последовала роль в комедийном фильме «Товар: живи трудно, продавай трудно» (2009). 2010 год был очень насыщенным для Миллера, он снялся в шести фильмах. Романтическая комедия «Она вне моей лиги» получила очень положительные отзывы зрителей и хорошо продавалась в прокате. Затем последовали фильмы «Как приручить дракона» и «Медведь Йоги», в обоих из которых прозвучал голос Миллера. Фильмы «Неудержимые» и «Достать его по-гречески» также получили положительные отзывы как зрителей, так и критиков, в то время как последующий фильм «Путешествия Гулливера» не имел успеха в продажах.
В 2014 году Ти Джей Миллер снялся в научно-фантастическом фильме Майкла Бэя «Трансформер: Эпоха истребления», который оказался огромным кассовым хитом, несмотря на критические рецензии.
Теперь артист в Таллинне!
Осталось ограниченное количество билетов на юмористическое шоу, которое состоится в таллиннском Русском театре уже 20 мая!