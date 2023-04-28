ПОДСЧИТАЛИ – ПРОСЛЕЗИЛИСЬ ⟩ Спрос падает в разгар сезона: европейцы меняют привычки путешествий

Европейцы начинают отдыхать по-другому: в разгар туристического сезона теперь не растет, а падает, и все для того, чтобы чтобы избежать высоких цен, на которые доходов уже не хватает, пишет Mixnews.lv.
Такие данные, согласно опросу Европейской туристической комиссии, представили шесть тысяч потенциальных туристов из Германии, Англии, Франции, Нидерландов, Италии, Бельгии, Швейцарии, Испании, Польши и Австрии.
Данный опрос показал, что европейцы не только бронируют туры заранее, чтобы избежать роста цен, но и предпочитают невысокий сезон также с целью экономии.
В целом 72% заявили, что планируют поездку в период с апреля по сентябрь. Причем в прошлом году с целью отдыха собирались отправиться в поезду 76% европейцев, а в этом году их число слегка снизилось и составило 69%.
Также опрос показывает, что высокий сезон теряет свою популярность. Так, число туристов, которые предпочли бы период с апреля по май, увеличилась на 6% по сравнению с предыдущим годом и достигла 30%, сентябрь прибавил 9% популярности. Это интерпретируют как стремление европейцев избежать толп и жары. Впрочем, пока летние месяцы все равно в лидерах 40% участников сказали, что они предпочли бы период с июня по июль.
При этом теоретически европейцы желали бы путешествовать больше одного раза — за это проголосовали 59%. На практике две поездки на отдых и более совершат всего 35%. При этом 23% европейцев опасаются инфляции в связи с отдыхом. Ещё 7% главным своим опасением назвали авиаколлапс.
Кстати, европейцы планируют и больше потратить на отдых. Так доля участников, заявивших, что потратят более 1500 евро на человека, увеличилась на 7% по сравнению с предыдущим годом и достигла 37%. Кроме того, 19% потенциальных туристов уверены, что в следующую поездку потратят больше, чем сейчас.