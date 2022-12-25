«Настя беременна?», «Самая добрая публикация в этом году»: в сети обсуждают прогулку Каменских по Лондону

Каменских в предыдущем посте объяснила, что с Юлией она познакомилась во время онлайн-встречи, которую та получила в подарок за самый большой донат в благотворительном розыгрыше с фондом Tabletochki.

На встрече выяснилось, что Юлия уже долгое время проживает в Лондоне, но регулярно помогает детям из Украины. Она пригласила к себе в гости девочку из Украины, Дашу, которая борется с раком. Девочка мечтала побывать в знаковых местах, связанных с ее любимыми фильмами о Гарри Поттере.

«Меня очень вдохновила эта история и захотелось как-то по-особому отблагодарить Юлию за ее добрые поступки. Поэтому я решила преподнести девочкам сюрприз: приехала в Лондон и пригласила их в тематическое кафе варить волшебное зелье. Очень радуюсь, что удалось подарить Даше незабываемые эмоции, вместе приятно провести время и еще раз поблагодарить Юлию, уже лично, что она так много помогает украинцам. Когда я вижу, сколько добра и отзывчивости есть в человеческих сердцах, понимаю, что возможно все», – отметила Каменских.

Певица показала, как проходила ее встреча с Юлией и Дарьей. Она подчеркнула, что добрые дела – это лучшая инвестиция в жизнь, которую мы можем сделать.

«Поэтому совсем неважно, большие поступки это или малые. Добро вернется, просто верьте», – заявила она.