ГОРОСКОП НА 6 МАЯ Скорпионам следует быть осторожнее с деньгами, а перед Раками откроются новые возможности

Стрелец

Удачный день. Он отлично подходит для того, чтобы учиться, собирать и анализировать информацию, а также размышлять о том, что вы недавно узнали. Могут появиться новые планы. Стоит запастись терпением, потому что пройдет некоторое время, прежде чем вы сможете приступить к их реализации. День благоприятен с точки зрения финансов. Можно заключать сделки, покупать вещи для себя и близких. Вы сделаете правильный выбор, не потратите деньги зря. Вторая половина дня обещает неожиданные визиты, приятные сюрпризы и подарки.

Козерог

Отличный день, насыщенный и интересный, полный приятных неожиданностей. Вы отлично справляетесь со сложными делами, и неважно, знакомы они вам или приходится разбираться во всем на ходу. Во многом помогают давние союзники. Часто их идеи оказываются полезными, а предложения – толковыми. Хотя забот будет много, останется время и для отдыха, приятного общения с близкими. Вы находите массу простых, но очень эффективных способов порадовать себя и других. Правда, иногда это требует расходов. Но речь тут идет о суммах, которые не пробьют бреши в вашем бюджете.

Водолей

В начале дня вы можете быть раздражительными и нетерпеливыми, сердиться из-за пустяков, обижаться на всех вокруг. Но ситуация быстро меняется к лучшему, позитивные тенденции стремительно набирают силу. Появится возможность повидаться со старыми друзьями, найдется масса интересных тем для разговора, дел, которые увлекут вас по-настоящему. Будет шанс помириться с человеком, с которым вы были в ссоре. Вечер подходит для романтического свидания, оно будет необычным и запоминающимся.

Рыбы

Начало дня может быть трудноватым, особенно у тех, кто строил на это время большие планы. Не все складывается так, как вы рассчитывали. Будьте готовы импровизировать: это не только помогает достичь успеха, но и очень вдохновляет. Оригинальность ваших суждений нравится окружающим. Возможно, именно благодаря ей вы найдете новых союзников. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее. Она подходит для того, чтобы вернуться к каким-то прежним занятиям, завершить дело, которому было отдано много сил. Активный отдых бодрит и вдохновляет.