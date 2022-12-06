БОЛЬШАЯ ПРОБКА ⟩ На шоссе Таллинн-Пярну произошло ДТП

Во вторник в 16:13 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 30-м километре шоссе Таллинн-Пярну. Столкнулись четыре транспортных средства – один грузовик и три легковых автомобиля. Насколько известно полиции, в аварии никто не пострадал, но движение в направлении Пярну перекрыто и образовалась большая пробка. По словам читателя Elu24, из Эясмяэ начинается многокилометровая пробка, и автомобили направляют в объезд.