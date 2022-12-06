Гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 декабря

Близнецы

Вряд ли на пути появится преграда, которую вы не смогли бы преодолеть. Благодаря изобретательности, настойчивости и умению менять планы на ходу вы блестяще справляетесь даже с самыми сложными задачами. Могут неожиданно напомнить о себе старые знакомые, и это окажется очень кстати: сразу найдется, о чем поговорить. День обещает денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Некоторым Близнецам возвращают долги – такие давние, что представители знака о них уже не забыли. Не спешите тратить полученное: благоприятное время для покупок наступит чуть позже.

Рак

Начало дня не подходит для того, чтобы принимать серьезные решения. Даже обсуждение важных вопросов стоит отложить: трудно будет найти общий язык, едва ли удастся быстро достичь компромисса. Зато это подходящее время для того, чтобы размышлять о будущем, строить планы. Да и просто помечтать будет полезно. А вот вторая половина дня, наоборот, благоприятна для общения – и делового, и личного. Вы сами удивитесь тому, насколько проще становится ладить с окружающими, как хорошо вы понимаете друг друга.

Лев