Сын скончавшейся эстонской певицы Леа Дали Лион раскрыл ее последнюю просьбу: я всю жизнь хотел ее сменить

Перевод: Влада Лаевалинд

В радиоэфире сын эстонской певицы Леа Дали Лион, скончавшейся в 2021 году, Роби Дали рассказал, что сейчас он учится и заканчивает курсы. В ближайшем будущем он также планирует издавать музыку. В то время как его покойная мать была поп-рок-музыкантом, сын склоняется к метал-музыке. «Поскольку голос мне передался генетически, я решил, что мы должны довести его до предела», - говорит он.

Всего через несколько недель будет издана новая песня Роби, в которой, помимо прочего, будет рассказано о его непростых отношениях с матерью. Говоря об обещании гордо носить свою фамилию, которое он дал своей матери, Роби сказал: «Для меня это само собой разумеющееся. Происходить из такой семьи - не роскошь, а ответственность».

На вопрос о том, чему научила его мать за время своей музыкальной карьеры, Роби ответил, что многое почерпнул из маминых замечаний. «Это было "делай лучше" и "хватит, не будь таким неряхой"», - привел он примеры. «Все это у меня в сердце... Потребовалось всего 15 лет, чтобы понять это».

Одна из последних просьб, о которой мать сказала Роби в больнице, была связана с изменением его имени. «Поскольку я все равно всю жизнь хотел сменить фамилию, она предложила взять ту же, что и она сама, официально сменить гордо ее носить. Так я и сделал», - рассказал Роби, который сегодня носит фамилию Дали Лион. Он добавил, что процесс смены имени в Эстонии очень сложен. «Мне было проще взять эту фамилию только потому, что Леа уже подавала заявку на нее. По какой-то причине она ее получила, учитывая наш Закон о языке».

Рассказывая о давнем желании сменить фамилию, Роби сказал, что за этим стоит глубокий смысл, который он не может выразить словами. «Я просто не чувствовал, что она [фамилия] подходит. Как с точки зрения артиста, так и в целом. Она просто не для меня», - сказал Роби, который раньше носил фамилию отца. По словам Роби, две его младшие сестры тоже подумывают о смене фамилии.

«Мой комментарий был примерно таким: "Почему именно эта фамилия и откуда она взялось"», - вспоминает Роби, когда его мать сменила имя. «Она думала, что это просто красивая фамилия... Согласен, действительно красивая».