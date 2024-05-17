ВИДЕО 58-летняя Элизабет Херли показала стройную фигуру в белом бикини

«Сейчас я показываю только очень маленькие кусочки себя. Потому что, знаете, очевидно, когда вы старше, ваша кожа не так хороша на вашем теле. А в реальной жизни, знаете, люди склонны скрывать. Если вы сейчас посмотрите на красную дорожку, люди покрыты. Руки прикрывают, ноги прикрывают. Они лишь немного показывают, потому что это очень неутешительно», - призналась Херли.