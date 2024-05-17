Знаменитость довольно часто поражает фанатов подтянутой формой. Накануне она качалась на пляжной качели, что показала на своей странице в Instagram, пишет Фокус.
ВИДЕО ⟩ 58-летняя Элизабет Херли показала стройную фигуру в белом бикини
58-летняя английская актриса и модель Элизабет Херли продемонстрировала стройную фигуру в белоснежном купальнике. Кадрами отдыха звезда экрана делится в Instagram.
Мать одного ребенка выглядела довольной, демонстрируя свою фигуру в крошечном бикини из двух частей, когда качалась на пляжной качели.
Оставив свои длинные волосы распущенными, Херли добавила к пляжному образу стильную светлую накидку с короткими рукавами. Также Элизабет продемонстрировала солнцезащитные очки.
«Просто качаюсь в новом кафтане», - лаконично написала знаменитость.
Ранее английская звезда экрана рассказала Times Radio, что из-за того, что ее кожа естественно стареет со временем, а камеры имеют высокое качество, она показывает лишь «маленькие кусочки».
«Сейчас я показываю только очень маленькие кусочки себя. Потому что, знаете, очевидно, когда вы старше, ваша кожа не так хороша на вашем теле. А в реальной жизни, знаете, люди склонны скрывать. Если вы сейчас посмотрите на красную дорожку, люди покрыты. Руки прикрывают, ноги прикрывают. Они лишь немного показывают, потому что это очень неутешительно», - призналась Херли.