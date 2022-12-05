По словам известного астролога Василисы Володиной, первая неделя зимы обещает быть довольно бодрой. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram и обозначила главные моменты грядущих семи дней.
Судьбой заданы три главных урока: прогноз Василисы Володиной на неделю с 5 по 11 декабря
Судьбой заданы три главных урока: прогноз Василисы Володиной на неделю с 5 по 11 декабря
«Из зоны комфорта могут выйти даже люди с Луной в Тельце, ну то есть те, кто спокойнее спокойного, – объяснила эксперт. – По-прежнему на небе не могут договориться мутабельные знаки – Близнецы, Стрелец и Рыбы, требуя от нас акробатической гибкости в делах, умения подстроиться под любого собеседника, адаптивности на уровне растений в пустыне…»
Побеждает тот, кто не цепляется мертвой хваткой за постоянное и застывшее. А еще на эту неделю судьбой нам заданы три главных урока.
Стратегическое видение того, как переиграть любого соперника, тактика не важна
Умение действовать, но не «нарываться». Нужна активность без агрессии. Умение признавать ограниченность своих представлений и доверяться потоку жизни.
Ключевые слова