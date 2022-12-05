Судьбой заданы три главных урока: прогноз Василисы Володиной на неделю с 5 по 11 декабря

«Из зоны комфорта могут выйти даже люди с Луной в Тельце, ну то есть те, кто спокойнее спокойного, – объяснила эксперт. – По-прежнему на небе не могут договориться мутабельные знаки – Близнецы, Стрелец и Рыбы, требуя от нас акробатической гибкости в делах, умения подстроиться под любого собеседника, адаптивности на уровне растений в пустыне…»