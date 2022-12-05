Гороскоп обещает не только необыкновенную ясность и четкость мысли, но и желание все что угодно разложить по полочкам. Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично». Используйте эту возможность, чтобы разобраться «от» и «до» в том, что для вас действительно важно.
Гороскоп на 5 декабря для всех знаков Зодиака
Овен
Телец
Тельцу потребуется вся его дипломатичность. Вопросы, которые ему придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб. Если Телец не будет задумываться о чувствах окружающих, то рискует нажить себе немало проблем и провалить любые (пусть даже самые простые) переговоры. Только проявив максимум терпения и такта, Телец завтра может рассчитывать на то, что окружающие его правильно поймут.
Близнецы
Звезды гороскопа не советуют Близнецам вести с окружающими свою игру, есть риск проиграть. Если же в прошлом Близнецы пытались утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу. Ничего не поделаешь, тайное в самый неудобный момент способно стать явным. Впрочем, поводы для волнений есть только у тех Близнецов, которым есть что скрывать, для остальных же день обещает быть самым обычным.
Рак
Лев
День пройдет для Льва под девизом разбора полетов. Ничего не поделаешь: для того чтобы двигаться дальше, необходимо остановиться и оценить свои действия. Звезды гороскопа говорят, что у Льва будет шанс дать оценку своим поступкам и разглядеть возможные ошибки. Может быть, он это сделает сам, а может с помощью окружающих. Конструктивная критика — это полезно и хорошо. Пусть даже и не совсем приятно.
Дева
В любых делах Деве просто необходимо избавиться от стереотипов! День предоставит ей хорошие возможности, но только в том случае, если она будет действовать смело и нестандартно. Окружающие оценят ее новаторский подход и даже самые революционные идеи! Другими словами, консервативные пути не для Девы, жизнь ждет от нее свежих идей, вдохновения и креатива.
Весы
Скорпион
Скорпион может волей-неволей вспомнить о совершенных им ошибках. Возможно, дадут о себе знать их последствия, а может быть, ситуация повторится, вызвав у Скорпиона ощущение дежавю. Или же напротив, Скорпион сумеет избежать новых промахов, только если вспомнит о старых. Так или иначе, ему не стоит закрывать глаза на свои старые просчеты. Ведь опыт, как известно, вещь бесценная, и не зря за одного битого двух небитых дают.
Стрелец
Стрелец может испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что ему приходится делать, он одобряет, какие-то вещи ему не по душе, так как противоречат его пониманию ситуации. Звезды гороскопа советуют Стрельцу потратить какое-то время на то, чтобы разобраться в своих чувствах. Так ли ему не нравится то, что он вынужден делать? Если ответ «да», возможно, Стрельцу пора принять меры. Или же поделиться своими сомнениями с близкими людьми.
Козерог
Окружающие будут настроены по отношению к Козерогу очень критично, поэтому звезды гороскопа советуют ему по возможности свести общение к минимуму. Особенно с людьми, от которых Козерог зависит, например, с начальством. Если же это не удастся, Козерогу следует сделать все, чтобы к его действиям и словам невозможно было придраться. Особенно же не стоит выступать с идеями и инициативами: привлекая к себе внимание окружающих, Козерог имеет все шансы оказаться крайним.
Водолей
В делах Водолею не стоит ждать подвоха. Конечно, это не значит, что он может полностью расслабиться в надежде на кристальную честность окружающих. Однако факт остается фактом: вероятность того, что Водолея введут в заблуждение или попытаются обмануть, близка к нулю. Поэтому день хорош для переговоров и заключения сделок. Особенно тех, в которых присутствует доля риска.
Рыбы
Рыбам стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Возможно, в них вкралась ошибка, и Рыбы уже давно идут не по тому пути? Время от времени необходимо корректировать свои действия, сверяя их с реальностью. Потратив на это день, Рыбы не пожалеют: это избавит их от иллюзий и заблуждений, которые тормозили прогресс. Только сделав это, они смогут продвинуться дальше, сообщает 1001goroskop.ru.