Гороскоп на 5 декабря для всех знаков Зодиака

Овен

Не исключено, что Овну придется давать перед кем-то отчет в своих действиях или словах. В этот день его могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки. Однако как бы неприятно это ни было, Овну стоит набраться терпения и взять себя в руки. Если он сохранит невозмутимость, то без труда сумеет объясниться. Если же поддастся соблазну вступить с проверяющими в спор, то разбирательство рискует затянуться еще надолго.

Телец

Тельцу потребуется вся его дипломатичность. Вопросы, которые ему придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб. Если Телец не будет задумываться о чувствах окружающих, то рискует нажить себе немало проблем и провалить любые (пусть даже самые простые) переговоры. Только проявив максимум терпения и такта, Телец завтра может рассчитывать на то, что окружающие его правильно поймут.

Близнецы

Звезды гороскопа не советуют Близнецам вести с окружающими свою игру, есть риск проиграть. Если же в прошлом Близнецы пытались утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу. Ничего не поделаешь, тайное в самый неудобный момент способно стать явным. Впрочем, поводы для волнений есть только у тех Близнецов, которым есть что скрывать, для остальных же день обещает быть самым обычным.

Рак