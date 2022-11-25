Приметы на 25 ноября: какие две вещи нужно сделать, чтобы стать богаче

В этот день принято было делать добрые дела. Считается, что это обязательно зачтется умершим родственникам и улучшит их судьбу на том свете.

Покупки, сделанные в этот день, будут удачными и долго прослужат.

Родителям надо молиться за своих детей, которые часто зимой болеют. Молитвы Иоанна Милостивого уберегут детей от заболеваний.

А еще, можно прислушаться к советам, которые будут давать вам именно в этот день. Они помогут вам в будущем.

Что нельзя делать 25 ноября

Нельзя 25 ноября покупать новую обувь, так как это может привести к неудачам в личной жизни.

Нельзя 25 ноября отправляться в дальний путь. Лучше сделайте это на следующий день.

Нельзя ссориться друг с другом 25 ноября.

Приметы на 25 ноября