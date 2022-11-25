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Приметы на 25 ноября: какие две вещи нужно сделать, чтобы стать богаче

Limon.ee
Приметы на 25 ноября: какие две вещи нужно сделать, чтобы стать богаче
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Зимняя птичка. Иллюстративное фото.
Зимняя птичка. Иллюстративное фото. Фото: Larisa_Ignatova/Shutterstock

Что нужно сделать 25 ноября и какие запреты нельзя нарушать, пишет Главред.

В этот день принято было делать добрые дела. Считается, что это обязательно зачтется умершим родственникам и улучшит их судьбу на том свете.

Покупки, сделанные в этот день, будут удачными и долго прослужат.

Родителям надо молиться за своих детей, которые часто зимой болеют. Молитвы Иоанна Милостивого уберегут детей от заболеваний.

А еще, можно прислушаться к советам, которые будут давать вам именно в этот день. Они помогут вам в будущем.

Что нельзя делать 25 ноября

  • Нельзя 25 ноября покупать новую обувь, так как это может привести к неудачам в личной жизни.
  • Нельзя 25 ноября отправляться в дальний путь. Лучше сделайте это на следующий день.
  • Нельзя ссориться друг с другом 25 ноября.

Приметы на 25 ноября

  • Если к 25 ноября еще не похолодало, то весна будет ранней.
  • Если утром наблюдается туман, то вечером будут заморозки.
  • Если облака плывут против ветра, то ждите в ближайшее время снегопада.
  • Если 25 ноября выпал снег, то значит он пролежит до весны, а сама весна будет поздней.
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