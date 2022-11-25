Приметы на 25 ноября: какие две вещи нужно сделать, чтобы стать богаче
Приметы на 25 ноября: какие две вещи нужно сделать, чтобы стать богаче
В этот день принято было делать добрые дела. Считается, что это обязательно зачтется умершим родственникам и улучшит их судьбу на том свете.
Покупки, сделанные в этот день, будут удачными и долго прослужат.
Родителям надо молиться за своих детей, которые часто зимой болеют. Молитвы Иоанна Милостивого уберегут детей от заболеваний.
А еще, можно прислушаться к советам, которые будут давать вам именно в этот день. Они помогут вам в будущем.
Что нельзя делать 25 ноября
- Нельзя 25 ноября покупать новую обувь, так как это может привести к неудачам в личной жизни.
- Нельзя 25 ноября отправляться в дальний путь. Лучше сделайте это на следующий день.
- Нельзя ссориться друг с другом 25 ноября.
Приметы на 25 ноября
- Если к 25 ноября еще не похолодало, то весна будет ранней.
- Если утром наблюдается туман, то вечером будут заморозки.
- Если облака плывут против ветра, то ждите в ближайшее время снегопада.
- Если 25 ноября выпал снег, то значит он пролежит до весны, а сама весна будет поздней.
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