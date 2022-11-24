Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 ноября

День сложится удачно, если вы не станете особенно торопиться и не будете пытаться справиться с тысячей дел сразу. Стоит запастись терпением тем, кто имеет дело с государственными организациями, ждет оформления документов: здесь все может несколько затянуться, и едва ли что-то удастся с этим поделать. Часто выручает чувство юмора: досадные происшествия кажутся забавными, над неудачными совпадениями вы можете просто посмеяться. С вами легко и приятно иметь дело, неудивительно, что многие хотя познакомиться поближе, подружиться.

Рак

День полон забот, и вам это нравится. Радует возможность сделать что-то полезное для близких, поддержать людей, оказавшихся в сложной ситуации. У вас многое получается хорошо, появляются отличные идеи, которые можно реализовать немедленно. Вы успеваете больше, чем запланировали, и только на отдых порой не хватает времени. Вероятны удачные покупки, да и в целом день благоприятен с точки зрения финансов. Не исключены выгодные сделки, предложения, обещающие скорый рост доходов. Во всем, что касается денег, можно положиться на интуицию: она не подведет.

Лев