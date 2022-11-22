Гитарист, певец и композитор Рихо Сибуль ушел из жизни 20 ноября в возрасте 64 лет. Музыканта нашел мертвым его близкий друг, композитор Свен Грюнберг, пишет Elu24.
Друг, который нашел эстонского музыканта Рихо Сибула мертвым: увидели, что горит свет, а это уже очень тревожный знак
Любимый эстонский музыкант Рихо Сибуль был найден мертвым в своем доме в воскресенье, его нашел хороший друг Свен Грюнберг (65). «Конечно, это очень сложно, но разница в том, что если ты много размышлял о проблемах жизни и смерти, то это уже не так сильно травмирует тебя, потому что ты видишь и понимаешь связь между жизнью и смертью. Ты понимаешь, что жизнь все равно заканчивается. Очень грустно, что она закончилась на этом этапе, потому что Рихо мог бы сделать больше», – сказал Грюнберг в программе Ringvaade.
По словам композитора, они с Рихо обсуждали о нескольких новых проектов и идей, которые, к сожалению, уже никогда не будут реализованы.
В прошлый четверг друзья должны были вместе поужинать. «Как это принято время от времени. Он сказал, что едет с Хийумаа и почему-то не позвонил. Затем в пятницу я позвонил сам», – вспоминает Грюнберг, на звонок которого Сибуль не ответил.
«Обычно он всегда отвечал на мои звонки, но в этот раз не ответил, и это уже было немного странно. В воскресенье утром мой хороший друг Ааре Пыдер, клавишник Ultima Thule и очень хороший друг Рихо, позвонил мне и сказал, что Рихо не появился на концерте ни вчера, ни в субботу».
Грюнберг отправился проверить место жительство Сибуля. «Мы добыли ключи, они были у одного из его очень хороших друзей. Мы подошли к дому и днем, около 13:25, увидели, что горит свет, а это уже был очень тревожный знак, потому что свет днем обычно не горит», – вспоминает композитор.
«Мы постучали, а потом открыли дверь и крикнули: «Рихо, ты дома?» И вот он лежит в своем доме. Было ясно, что он умер».
Говоря об ушедшем друге, Грюнберг признался, что Сибуль никогда не жаловался на свое здоровье. «А вот со здоровьем, друзья и самые близкие люди знали, были очень серьезные проблемы», – признался композитор и добавил: «Несколько лет назад начались проблемы со здоровьем. Они усугублялись, но я думаю, что причина его ухода не может быть напрямую связана с проблемами со здоровьем».