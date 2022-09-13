Вт, 13.09.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

МИЛОЕ ФОТО ⟩ Юри Ратас отмечает день рождения самого младшего члена семьи

Limon.ee
Юри Ратас отмечает день рождения самого младшего члена семьи
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Remo Tõnismäe

Спикер Рийгикогу поделился в социальных сетях красивой фотографией со своим младшим сыном Хольгером, у которого сегодня важный праздник, пишет Elu24.

«Самый младший член нашей семьи, Хольгер, сегодня отмечает свой четвертый день рождения», – пишет спикер Рийгикогу в Facebook. Ратас добавил отличное фото себя с Хольгером.

Юри Ратас женат на Карин Ратас. В семье подрастают дочь Мариэль и сыновья Оливер Юри, Робин Роджер и Хольгер.

Ключевые слова
Наверх