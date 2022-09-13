Спикер Рийгикогу поделился в социальных сетях красивой фотографией со своим младшим сыном Хольгером, у которого сегодня важный праздник, пишет Elu24.
МИЛОЕ ФОТО ⟩ Юри Ратас отмечает день рождения самого младшего члена семьи
Юри Ратас отмечает день рождения самого младшего члена семьи
«Самый младший член нашей семьи, Хольгер, сегодня отмечает свой четвертый день рождения», – пишет спикер Рийгикогу в Facebook. Ратас добавил отличное фото себя с Хольгером.
Юри Ратас женат на Карин Ратас. В семье подрастают дочь Мариэль и сыновья Оливер Юри, Робин Роджер и Хольгер.