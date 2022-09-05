Бывшая жена Максима Матвеева попала в «топ самых некрасивых актрис»

Артистка вспоминает, однажды ей «посчастливилось» наткнуться на список российских звезд со специфической внешностью. В нем Яна Викторовна нашла и себя. Однако она не потеряла чувство собственного достоинства и не пала духом. Она поспешила похвастаться достижением перед коллегами.

«Как-то мне попался на глаза «Топ самых некрасивых артисток России» с моей фамилией. Я радостно побежала в театр и говорю: «Ребята, меня повысили! Раньше я была в топе одной Латвии, а теперь всей России!» В том же списке были невероятные артистки, рядом с которыми находиться большая честь для меня», — смеется она.

Иногда заметки журналистов все-таки задевают 42-летнюю актрису за живое. Сексте рассказала, что после ее первого спектакля «Рассказ о семи повешенных» в театре Табакова вышла рецензия. Автор прошелся по внешности артистки.

«Сама понимаю, что я женщина некрасивая. Кстати, за такие слова на меня ужасно обижается муж. Сказать, что у меня своеобразное лицо, – это значит расписаться в комплексах, которые пытаешься завуалировать странными формулировками. А у меня нет комплексов по поводу внешности! Мое лицо и есть Яна Сексте», – делится переживаниями актриса.

Сейчас Яна Сексте активно принимает участие в спектаклях Московского театра-студии Олега Табакова и снимается в кино. В 2022 году вышел второй сезон сериала «Триггер», где актрисе досталась роль Татьяны, жены адвоката Дмитрия. Ее бывший муж Максим Матвеев играет главную роль в той же картине.