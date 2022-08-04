Заносчивая транжира или жертва травли? Слухи о Меган Маркл, которые вполне могут быть правдой

Сейчас фанаты не совсем понимают, чем же занимаются Меган и Гарри. Да, у влюбленных есть благотворительный фонд, периодически они выходят в свет и дают интервью. Однако вряд ли это можно назвать полноценной рабочей деятельностью.

Миф 4. Члены королевской семьи сразу же возненавидели Меган

Сейчас Меган завуалированно распространяет этот миф почти во всех свои интервью. Так, Опре Уинфри бывшая актриса рассказывала о регулярной травле, не называя при этом конкретных имен родственников мужа, обижавших ее. Ранее Маркл намекала, что даже слуги во дворце смотрели на нее с пренебрежением из-за цвета кожи. На фоне всего этого бегство из Великобритании кажется логичным и оправданным шагом.

Вот только английские журналисты и биографы придерживаются совершенно иной точки зрения. По их мнению, изначально почти все члены королевской семьи отнеслись к Меган нейтрально. Да, родственники Гарри наверняка не были в восторге от его пассии, но и открыто выражать негатив не спешили. Однако, по словам инсайдеров, Маркл своим поведением настроила против себя почти всех близких мужа.