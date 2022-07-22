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Новая этика: кто сыграет Белль в обновленной версии фильма «Красавица и чудовище»

Limon.ee
Новая этика: кто сыграет Белль в обновленной версии фильма «Красавица и чудовище»
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Эмма Уотсон в роли Белль и Дэн Стивенс в роли Чудовища. Кадр из фильма "Красавица и Чудовище".
Эмма Уотсон в роли Белль и Дэн Стивенс в роли Чудовища. Кадр из фильма "Красавица и Чудовище". Фото: null

Уже 15 декабря на киноэкраны выйдет новый полнометражный фильм «Красавица и чудовище». Сможем вспомнить детство и оценить новое видение этой культовой сказки, пишет Супер.

Имена исполнителей главных ролей до последнего держали в секрете и вот теперь объявили, кто же сыграл Белль.

Персонаж мечты достался певице афрофилиппинского происхождения H.E.R.

Певица H.E.R.
Певица H.E.R. Фото: ANGELA WEISS

Продюсеры выбрали ее неслучайно. Во-первых, нужна была поющая девушка: все-таки в фильме много музыкальных партий. Во-вторых, они явно пытались ориентироваться на правила новой этики.

Реакция пользователей в Сети на такой выбор неоднозначная.

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