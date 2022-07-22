Уже 15 декабря на киноэкраны выйдет новый полнометражный фильм «Красавица и чудовище». Сможем вспомнить детство и оценить новое видение этой культовой сказки, пишет Супер.
Новая этика: кто сыграет Белль в обновленной версии фильма «Красавица и чудовище»
Новая этика: кто сыграет Белль в обновленной версии фильма «Красавица и чудовище»
Имена исполнителей главных ролей до последнего держали в секрете и вот теперь объявили, кто же сыграл Белль.
Персонаж мечты достался певице афрофилиппинского происхождения H.E.R.
Продюсеры выбрали ее неслучайно. Во-первых, нужна была поющая девушка: все-таки в фильме много музыкальных партий. Во-вторых, они явно пытались ориентироваться на правила новой этики.
Реакция пользователей в Сети на такой выбор неоднозначная.