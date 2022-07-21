ФОТО ⟩ Смотрите, как Максим Галкин прогулялся с детьми по вечерней Юрмале

Галкин записал несколько сториз с Юрмальского взморья вместе со своими детьми Гарри и Лизой. На них они прогуливаются, обсуждают, что дети одеты в вещи цветов латвийского неба, и смеются. Аллы Пугачевой на записях не видно.

Напомним, Максим Галкин подтвердил в соцсетях, что он с Аллой Пугачевой и детьми находится в Латвии. В августе у него состоятся выступления в Эстонии: 9 августа в Kонцертном доме Alexela в Таллинне и 10 августа Галкин выступит в Kонцертном доме Йыхви.

Максим Галкин регулярно публикует на своей странице в соцсетях антивоенные высказывания. Артист также заявил, что деньги от продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.

Дочь Максима Галкина Лиза в Юрмале Фото: скриншот из соцсетей