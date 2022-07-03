Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 4 по 10 июля

Работа. О карьерном росте или успехах в бизнесе сейчас говорить не приходится. Сейчас важно не потерять активы.

Здоровье. Эта неделя не сулит вам ничего хорошего. Возможно неожиданное проявление болезни, ранее вас не беспокоившей.

Ваш маленький Стрелец. Если у вашего ребенка переходный возраст, вас ждет очень непростая неделя.

КОЗЕРОГ 22.12 — 19.01

Благоприятные дни: 4 июля

Неблагоприятные дни: 5, 6 июля

Любовь. Перед Козерогами в ближайшем будущем со всей очевидностью встанет проблема семейных отношений. Чаша терпения одного из супругов может переполниться, и любая мелочь может оказаться последней каплей. Все может свестись к взаимным обвинениям и обоюдным упрекам. Однако, если в настоящий момент вы не достигните взаимопонимания со своим партнером и каждый останется при своем мнении, впоследствии это может привести к еще более серьезным проблемам.

Работа. Дивидендов пока не ждите, но делайте все от вас зависящее. Это время жесткой конкуренции.

Здоровье. Если у вас есть хронические заболевания, то сейчас они вам, скорее всего, напомнят о себе.

Ваш маленький Козерог. Малыш не будет послушным, скорее всего, он вообще все будет воспринимать в штыки.

ВОДОЛЕЙ 20.01 — 18.02

Благоприятные дни: 5, 6 июля

Неблагоприятные дни: 7, 8 июля