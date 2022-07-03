Астропрогноз на неделю для всех знаков Зодиака.
Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 4 по 10 июля
РАК 22.06 — 22.07
Благоприятные дни: 4, 7, 8 июля
Неблагоприятные дни: 5, 6 июля
Любовь. Типичным представителям зодиакального Рака в данный момент небо благоволит. Вы можете многого достичь, преуспеть на личном фронте. Время работает на вас, и то, насколько вы окажетесь достойными успеха, удачи, внимания и любви, зависит только от вас. Сейчас вам необходимо расставить приоритеты и, если это необходимо, сосредоточиться на решении вопросов личного характера. Вам просто необходимо разобраться в себе и своих желаниях, и разработать стратегию поведения на любовном фронте.
Работа. Вам нужно определить дальнейшую стратегию и наметить ближайшие цели. Это ваше время, используйте все возможности.
Здоровье. Неприятные события могут выбить вас из колеи. Если вы склонны к гипертонии, старайтесь предупредить скачки давления.
Ваш маленький Рак. Не стесняйте вашего ребенка в проявлении личной инициативы. Если ему хочется играть дольше обычного — пусть играет.
ЛЕВ 23.07 — 22.08
Благоприятные дни: 9, 10 июля
Неблагоприятные дни: 7, 8 июля
Любовь. «Легко воспламеняемым» Львам трудно сдерживать свою врожденную сексуальность, но сейчас как раз такой момент, когда нужно остановиться, свернуть любую активность на любовном фронте, иначе вы рискуете натворить серьезных ошибок. Попытка знакомства и начала новых отношений в настоящее время приведет вас в тупик. Будьте осторожны и предусмотрительны — сейчас некоторые скрытые стороны вашей личной жизни могут вдруг оказаться открытыми для посторонних.
Работа. Продвижение многих проектов приостановится. Вам лучше отправиться в отпуск и на время оставить все как есть.
Здоровье. Вам не стоит в настоящее время посещать бассейны и сауны, а также купаться в открытых водоемах.
Ваш маленький Лев. Ваш малыш может стать очень обидчивым и если его серьезно задеть — замкнется в себе.
ДЕВА 23.08 — 22.09
Благоприятные дни: 7, 8 июля
Неблагоприятные дни: 4, 9, 10 июля
Любовь. Представителям зодиакального знака Дева нужно быть готовым ко всему, поскольку вас ждут перемены в личной жизни. Возможно, в ваших отношениях пришло время что-то изменить, на время поменяться ролями, найти новые грани взаимоотношений. Это хорошее время для того, чтобы поменять обстановку, на время переехать куда-то. Если вы сами не поменяете что-то в себе, свое отношение к партнерским отношениям, то жизнь сама внесет необходимые коррективы (читайте также: Тест: какие перемены во внешности вам нужны?).
Работа. Если вы подумывали о смене работы или какой-либо модернизации бизнеса — сейчас настал подходящий момент.
Здоровье. Вам могут доставить проблемы боли в ногах, связанные с отечностью. Проводите профилактические мероприятия, поменьше ходите.
Ваша маленькая Дева. В настоящее время вам не стоит ограничивать свободу проявления вашего ребенка. Направьте лучше его энергию в созидательное русло.
ВЕСЫ 23.09 — 22.10
Благоприятные дни: 9, 10 июля
Неблагоприятные дни: 5, 6 июля
Любовь. Тем, кто рожден под знаком Весов, в течение ближайшего времени придется решать серьезные вопросы личного характера, и от их решения будет зависеть благополучие семьи. В супружеских отношениях важен будет фактор доминирования одного из супругов, поскольку это может вызвать резкое противодействие другого. Может дойти до прямого конфликта со взаимными обвинениями и выяснением отношений. Будьте готовы к серьезным испытаниям на прочность ваших отношений.
Работа. Возможно некоторое продвижение по службе и карьерный рост, но при условии принятия вами определенных правил игры.
Здоровье. Эта неделя чревата травмами и падениями буквально на ровном месте. Будьте особенно внимательны во время активного отдыха.
Ваши маленькие Весы. Воспитательный и назидательный фактор в настоящее время не просто нужен, а просто необходим вашему ребенку.
СКОРПИОН 23.10 — 21.11
Благоприятные дни: 5 июля
Неблагоприятные дни: 7, 8 июля
Любовь. Данный период можно охарактеризовать как время роста вашего авторитета и популярности у противоположного пола. Если вы упустите шанс для занятия «стратегических высот», то впоследствии будете об этом жалеть. Используйте момент для знакомств и завоевания сердец. Сейчас у вас все получится. Прекрасное время для поездок по необъятной Родине и общения с представителями противоположного пола. Если вы способны к экспансии и расширении своего влияния — значит ваше время пришло.
Работа. Ваша инициатива в настоящий момент будет поддержана, а совместные проекты с иностранными партнерами получат новый импульс.
Здоровье. Сейчас вам стоит поберечь свою печень, старайтесь меньше принимать медицинских препаратов и воздержитесь от алкоголя.
Ваш маленький Скорпион. Этот момент очень хорош для общения вашего ребенка с кем-то из взрослых, но не с родителями. Ему (или ей) сейчас нужен авторитет.
СТРЕЛЕЦ 22.11 — 21.12
Благоприятные дни: 5, 6 июля
Неблагоприятные дни: 9, 10 июля
Любовь. Эта неделя проявит все скрытые нюансы ваших отношений с противоположным полом. Какие-то недомолвки и потаенные мысли могут в одночасье вылиться в настоящую тираду обвинений. Брак может начать трещать по швам, совместное проживание обострит недовольство привычками друг друга (читайте также: Развод после 26 лет брака: 5 ошибок, разрушающие семью). Наиболее гармоничным выходом из сложной ситуации станет сексуальная разрядка, но только обоюдная. Попытки провести весело время на стороне в данный момент могут привести к колоссальным проблемам в личной жизни.
Работа. О карьерном росте или успехах в бизнесе сейчас говорить не приходится. Сейчас важно не потерять активы.
Здоровье. Эта неделя не сулит вам ничего хорошего. Возможно неожиданное проявление болезни, ранее вас не беспокоившей.
Ваш маленький Стрелец. Если у вашего ребенка переходный возраст, вас ждет очень непростая неделя.
КОЗЕРОГ 22.12 — 19.01
Благоприятные дни: 4 июля
Неблагоприятные дни: 5, 6 июля
Любовь. Перед Козерогами в ближайшем будущем со всей очевидностью встанет проблема семейных отношений. Чаша терпения одного из супругов может переполниться, и любая мелочь может оказаться последней каплей. Все может свестись к взаимным обвинениям и обоюдным упрекам. Однако, если в настоящий момент вы не достигните взаимопонимания со своим партнером и каждый останется при своем мнении, впоследствии это может привести к еще более серьезным проблемам.
Работа. Дивидендов пока не ждите, но делайте все от вас зависящее. Это время жесткой конкуренции.
Здоровье. Если у вас есть хронические заболевания, то сейчас они вам, скорее всего, напомнят о себе.
Ваш маленький Козерог. Малыш не будет послушным, скорее всего, он вообще все будет воспринимать в штыки.
ВОДОЛЕЙ 20.01 — 18.02
Благоприятные дни: 5, 6 июля
Неблагоприятные дни: 7, 8 июля
Любовь. Водолеи в данный момент ощущают себя в подчиненном положении, что ими, привыкшими руководить и находиться над ситуацией, ощущается крайне дисгармонично. Сейчас вам трудно ощущать себя любимым, вам может показаться, что все против вас. Смиритесь с тем, что настало время отдачи долгов и служения, что в личной жизни будет проявляться как участие в решении проблем партнера, детей, бывших супругов или родственников. Так или иначе, гармоничным этот момент назвать трудно.
Работа. Наведение порядка в бумагах и бухгалтерии, оформление документов и прочие рутинные обязанности — то, во что вам придется погрузиться с головой на этой неделе.
Здоровье. Успейте заняться своим здоровьем прежде, чем им займутся доктора.
Ваш маленький Водолей. Возможно, ваш ребенок заболеет на этой неделе. Уделите его здоровью максимум внимания.
РЫБЫ 19.02 — 20.03
Благоприятные дни: 7, 8 июля
Неблагоприятные дни: 9, 10 июля
Любовь. Рыбам судьба благоволит. Вам стоит лишь создать условия для реализации лучшего сценария, и он, действительно, реализуется. Вы должны выглядеть как можно лучше в данный момент. Не скрывайте свою привлекательность, а подчеркивайте ее, пусть вам и кажется, что это не совсем уместно. Любовная жизнь вас порадует, не важно, на какой стадии отношений вы находитесь. Для вас это лучшее время для отпуска и яркого запоминающегося, богатого на приключения отдыха.
Работа. Это прекрасный момент для творческой инициативы, но еще лучший — для незабываемого отдыха (читайте также: Вдали от проблем: волшебное место в России, где можно отдохнуть душой и телом).
Здоровье. В настоящее время вашему здоровью ничто не угрожает, но вам стоит избегать больших нагрузок и не отдыхать слишком активно.
Ваши маленькие Рыбы. Сейчас нужно создать все возможности для того, чтобы ваш ребенок мог проявить себя творчески.
ОВЕН 21.03 — 19.04
Благоприятные дни: 9, 10 июля
Неблагоприятные дни: 5, 6 июля
Любовь. В вашей семейной жизни все будет, может, и не очень хорошо, но, все-таки, привычно и спокойно. Сейчас не время что-либо менять радикально. Лучше подумайте о том, что у отношений должна быть какая-то перспектива роста. Задумайтесь об улучшении жилищных условий, что в перспективе положительно повлияет на благополучие семьи. В данный момент трудно говорить о яркой вспышке чувств. Но гармоничное времяпрепровождение с супругом на лоне природы вполне возможно.
Работа. В бизнесе вам трудно будет добиться желаемого, скорее всего, вас будут отвлекать от дел вопросы стройки или ремонта.
Здоровье. На этой неделе вам стоит сбалансировать диету и отказаться от острой и сильно прожаренной пище.
Ваш маленький Овен. Вашего ребенка пора познакомить с традициями семьи, и лучше, если это сделают представители старшего поколения.
ТЕЛЕЦ 20.04 — 20.05
Благоприятные дни: 4 июля
Неблагоприятные дни: 7, 8 июля
Любовь. Тельцы наконец-то смогут вздохнуть полной грудью, сбросив с себя бремя обязательств по работе и долгам. Именно это мешало вам в полной мере насладиться летом, поездками, пляжным отдыхом и прочими радостями жизни. Нынешняя неделя — прекрасный период для знакомств, особенно в коротких поездках: во время экскурсий, путешествий, конференций, предполагающих интеллектуальное общение на интересующие вас и вашего потенциального партнера темы. Вас ждут приятные сюрпризы, пишет wday.ru.
Работа. Командировки дадут вам немало перспективных возможностей для развития вашего бизнеса, не смотря на летний сезон.
Здоровье. Будьте осмотрительны — вероятны порезы и небольшие травмы пальцев и кистей, а также обострение аллергий.
Ваш маленький Телец. Замечательное время для общения вашего ребенка с двоюродными братьями и сестрами — это будет способствовать его развитию.
БЛИЗНЕЦЫ 21.05 — 21.06
Благоприятные дни: 5, 6 июля
Неблагоприятные дни: 9, 10 июля
Любовь. В данный момент вам стоит взвесить свои материальные возможности, поскольку от них напрямую будет зависеть ваша личная жизнь и то, сможете ли вы позволить поехать в отпуск туда, куда бы хотелось вам и вашей семье. В только что зародившиеся отношения вам придется существенно инвестировать, если вы хотите укрепить их или хотя бы достичь какого-либо существенного результата. Любовь — это культурное растение, которое нужно холить и лелеять. А сейчас как раз то самое время.
Работа. Инвестируйте в свой собственный бизнес, потраченные средства вернутся вам сторицей.
Здоровье. Берегите горло, не пейте слишком холодных напитков на жаре — так недалеко и до ангины.
Ваши маленькие Близнецы. Вам впору задуматься о пищевом рационе вашего ребенка, и если есть проблемы, обратиться за помощью к энтерологу.