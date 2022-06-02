Эстония вошла в ТОП-3 стран, где хотят жить незамужние женщины

Переезд за границу может быть пугающим шагом для любой одинокой женщины. Незамужние женщины, в основном, сталкиваются с вопросом о том, какую страну выбрать, чтобы она соответствовала их бюджету и образу жизни. Они часто не учитывают, что жизнь в других странах сильно отличается.

Одиноким женщинам приходится учитывать все нюансы жизни в одиночестве. Переезд за границу может быть пугающим шагом для любой одинокой женщины. Незамужние женщины, в основном, сталкиваются с вопросом о том, какую страну выбрать, чтобы она соответствовала их бюджету и образу жизни. Они часто не учитывают, что жизнь в других странах сильно отличается.

В ходе исследования были проанализированы и ранжированы страны по таким факторам, как безопасность, счастье, стоимость жизни, годовая заработная плата и права женщин, чтобы определить страны, где одиноким женщинам живется лучше всего.

Согласно последнему исследованию, Эстония заняла третье место. На первом месте в списке - Дания, идеальное место для одинокой женщины. Дания - одна из самых безопасных стран, уровень насильственных преступлений в ней ниже, чем в других странах. Люди там счастливее среднего, а зарплаты достаточно хороши, чтобы позволить себе недвижимость и наслаждения жизнью.

Исландия с ее долгой историей женщин в политике занимает второе место в списке. Там люди тоже чувствуют себя в безопасности. Несмотря на то, что цены на квартиры в Исландии довольно высоки, заработная плата там позволяет даже одинокой женщине позволить себе жилье.



На третьем месте находится Эстония, которую также называют одной из самых безопасных стран. Здесь низкий уровень тяжких и насильственных преступлений, что говорит о том, что наши улицы достаточно безопасны.

Также упоминается о том, что женщины получили право голоса в Эстонии в 1917 году, раньше, чем в других сравнимых странах. Вот таков полный обзор рейтинга стран, где предпочитают жить незамужние женщины:

Фото: Compare The Market