ФОТО ⟩ Известная эстонская актриса отправилась с матерью в гости к дочери: три поколения красивых женщин

«Золотое трио в Лондоне», — так озаглавила свой пост Мерле Пальмисте, проработавшая в Эстонском драматическом театре почти 30 лет. На снимках изображены женщины трех поколений – Мерле, ее дочь Елизабет и мать Инга.

Похоже, актриса очень любит путешествовать с дочерью. Недавно они вместе отправились во Францию. Тогда Мерле поделилась красивым снимком из Парижа в социальных сетях, восхваляя местную выпечку. «Лучший хлеб в мире», — призналась Пальмисте в своем посте в Instagram.