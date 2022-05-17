Слухи или правда? Владимиру Путину провели операцию

В ночь с четверга 12 мая на пятницу 13 мая Путину провели хирургическую процедуру по удалению жидкости из брюшной полости, сообщает канал близкий к Кремлю. Однако, это еще не та важная операция, к которой так основательно готовятся медики и специалисты по безопасности.