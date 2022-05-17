В ночь с четверга 12 мая на пятницу 13 мая Путину провели хирургическую процедуру по удалению жидкости из брюшной полости, сообщает канал близкий к Кремлю. Однако, это еще не та важная операция, к которой так основательно готовятся медики и специалисты по безопасности.
Слухи или правда? Владимиру Путину провели операцию
В пятницу 13 мая президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с постоянными членами Совета безопасности РФ. Совещание рядовое, без знаковых обсуждений и тем более без принятия решений.
Всё бы ничего, но президент России Владимир Путин не проводил это совещание в режиме реального времени. Вступление было записано заранее, а закрытая часть проходила с использованием компьютерной графики и технологии Deepfake для создания иллюзии присутствия Путина.
Надо сказать "эксперимент" удался. Часть участников совещания были в курсе происходящего, а остальные настолько боятся Путина, что не могли допустить мысли о "подмене", сообщает тг-канал.
На совещании отсутствовали некоторые фигуры: Николай Патрушев, Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.