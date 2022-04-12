Певица Рианна: «Я не планировала беременность. Просто повеселилась»

Оказалось, 34-летняя Рианна совсем не готова к появлению малыша – певица до сих пор не купила детскую одежду, не обустроила комнату для ребенка. «Я так отстала во всем, – призналась будущая мать. – У меня еще ничего нет. Комбинезон, игрушки, кроватка? Нет!»

Да и сама исполнительница не спешит облачаться в наряды для беременных. По словам Рианны, она до последних сроков будет носить короткие юбки и каблуки. «Когда узнала, что в положении, то подумала про себя: ни за что не пойду за покупками ни в какой отдел для будущих мам. Извините, но наряжаться – это слишком весело. Я не позволю этой части жизни исчезнуть, потому что мое тело меняется. Мое тело сейчас проходит невероятный период, и я не собираюсь стыдиться этого. Это время должно быть праздничным. Почему надо скрывать свою беременность? Я хоть и не планировала ее, но уж точно не против. Я не высчитывала, когда у меня овуляция и все такое. Мы просто хорошо провели время», – разоткровенничалась звезда.

Больше года Рианна состоит в отношениях с рэпером A$AP Rocky. Несмотря на скорое прибавление в семье, пара не спешит расписываться.

«Мне, конечно, потребовалось некоторое время, чтобы понять, как хорошо я знаю его, как хорошо он знает меня, потому что мы также понимаем, какие неприятности можем принести друг другу, – призналась артистка. – Но за это время он стал моей семьей. Нет никакой претенциозной чуши, мы просто живем. Я просто чувствую, что могу все рядом с ним».