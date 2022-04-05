Василиса Володина сделала прогноз на апрель: «Даты с 4-6 могут стать кульминационными для мира»

По словам 47-летней Володиной, ключевые моменты этой весны приходятся на 4-6 апреля. На поиски компромиссов уже нет времени, это надо было делать, по ее словам, во время переговоров 28-30 марта. Теперь же настало время решительных действий.

«Даты с 4 по 6 апреля. Думаю, они могут стать кульминационными. Соединение Марса с Сатурном в точном квадрате к кармическим узлам выглядит как возможный перелом ситуации. Пахнет не мирным урегулированием и договоренностями, а активизацией действий всю следующую неделю до 9 апреля», — говорит Володина.

При этом Василиса не оставляет надежд на то, что стороны поставят друг другу конкретные условия во время переговорного процесса. «Теоретически это возможно, практически — маловероятно», — пишет популярный эксперт.

Володина признается, что соединение Юпитера и Нептуна — это редкое явление, которое происходит раз в 13 лет и запускает масштабные процессы.