Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 февраля 6 марта

На предстоящей неделе планеты будут оказывать на нас в основном положительное влияние. Это поможет снизить общий уровень тревожности, которая далеко не всем из нас нужна или полезна.

Положительные энергии проявятся в сфере чувственности, сексуальности и личной жизни. Вера в себя и ощущение поддержки свыше будет помогать справляться с трудностями.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен

Для Овнов неделя положительная. Она поможет здраво распорядиться своими ресурсами, найти верные решения и приложение силам. Воспользуйтесь энергиями недели, чтобы обдумать свою ситуацию и увидеть наилучшие действия.

Телец

Тельцам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Она принесет веру в себя и хороша для решительных действий. Для обдумывания ситуации, интеллектуальной работы и переговоров неделя неудачная. Здесь возможен ступор и ощущение тупика.

Близнецы

Близнецам предстоящая неделя поможет навести порядок в своем круге общения. С кем-то можно безболезненно прекратить общение, а с кем-то завести новые перспективные знакомства. Избегайте излишней самоуверенности, хвастовства, необдуманных обещаний — все это может сослужить вам плохую службу.

Рак

Для Раков неделя благоприятная. Она поможет поверить в себя и увидеть лучшее в других. Самое время помириться с окружающими или улучшить отношения, если раньше возникли сложности. Также можно глубоко осознать свои ценности и поставить новые цели, которые будут отражать ваш внутренний мир.

Лев

Для Львов продолжается непростой период. Возможны сложности в коммуникации, затыки в мышлении, неспособность правильно выразить свои мысли. Это может мешать интеллектуальной работе, а также общению с окружающими, но все же не настолько сильно, чтобы из-за этого всерьез беспокоиться.

Дева

Девам предстоит напряженная неделя. Возможны конфликты и противостояние с окружающими, необдуманные обещания, завышенные планы. Вас могут подвести, возможно ненамеренно, а вы из-за этого можете не успеть выполнить свои обязательства.

Весы

Весам предстоит благоприятная неделя. У вас будет возможность проговорить и прояснить ситуацию с окружающими, обсудить все детали. В итоге вы сможете прийти к сухому остатку, выгодному для каждой из сторон.

Скорпион

Скорпионам стоит проявить напор и максимальную веру в себя. Это принесет хорошие результаты. Действуйте решительно, и вы будете абсолютно убедительны для окружающих. Долгие тщательные обдумывания, наоборот, не помогут, скорее собьют с пути и заставят растерять первоначальную энергию.

Стрелец

Стрельцам неделя обещает особый размах в социальной сфере. Вы можете построить стратегические планы, включающие интересы других людей. Опасайтесь только чересчур оптимистичных сценариев и необдуманных обещаний окружающим.

Козерог

Для Козерогов неделя благоприятная. Вера в себя, видение перспектив и возможностей — помогут вам найти верное направление движения. Также будет важно расширять кругозор, получать новые знания, изучать информацию по своей сфере деятельности.

Водолей

Водолеям неделя поможет привести в порядок свои мысли и поделиться ими с окружающими. Неделя хороша для завязывания новых знакомств, расширения круга общения, возобновления старых контактов. Используйте это взаимодействие для получения новых идей и информации, которые могут натолкнуть вас на неожиданные открытия.

Рыбы