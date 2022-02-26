Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 февраля 6 марта
Астролог Сергей Седашёв рассказал, что предстоящие семь дней будут достаточно благоприятными для представителей большинства знаков зодиака. Удастся снизить уровень тревожности.
Астролог Сергей Седашёв рассказал, что предстоящие семь дней будут достаточно благоприятными для представителей большинства знаков зодиака. Удастся снизить уровень тревожности.
На предстоящей неделе планеты будут оказывать на нас в основном положительное влияние. Это поможет снизить общий уровень тревожности, которая далеко не всем из нас нужна или полезна.
Положительные энергии проявятся в сфере чувственности, сексуальности и личной жизни. Вера в себя и ощущение поддержки свыше будет помогать справляться с трудностями.
Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.
Овен
Для Овнов неделя положительная. Она поможет здраво распорядиться своими ресурсами, найти верные решения и приложение силам. Воспользуйтесь энергиями недели, чтобы обдумать свою ситуацию и увидеть наилучшие действия.
Телец
Тельцам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Она принесет веру в себя и хороша для решительных действий. Для обдумывания ситуации, интеллектуальной работы и переговоров неделя неудачная. Здесь возможен ступор и ощущение тупика.
Близнецы
Близнецам предстоящая неделя поможет навести порядок в своем круге общения. С кем-то можно безболезненно прекратить общение, а с кем-то завести новые перспективные знакомства. Избегайте излишней самоуверенности, хвастовства, необдуманных обещаний — все это может сослужить вам плохую службу.
Рак
Для Раков неделя благоприятная. Она поможет поверить в себя и увидеть лучшее в других. Самое время помириться с окружающими или улучшить отношения, если раньше возникли сложности. Также можно глубоко осознать свои ценности и поставить новые цели, которые будут отражать ваш внутренний мир.
Лев
Для Львов продолжается непростой период. Возможны сложности в коммуникации, затыки в мышлении, неспособность правильно выразить свои мысли. Это может мешать интеллектуальной работе, а также общению с окружающими, но все же не настолько сильно, чтобы из-за этого всерьез беспокоиться.
Дева
Девам предстоит напряженная неделя. Возможны конфликты и противостояние с окружающими, необдуманные обещания, завышенные планы. Вас могут подвести, возможно ненамеренно, а вы из-за этого можете не успеть выполнить свои обязательства.
Весы
Весам предстоит благоприятная неделя. У вас будет возможность проговорить и прояснить ситуацию с окружающими, обсудить все детали. В итоге вы сможете прийти к сухому остатку, выгодному для каждой из сторон.
Скорпион
Скорпионам стоит проявить напор и максимальную веру в себя. Это принесет хорошие результаты. Действуйте решительно, и вы будете абсолютно убедительны для окружающих. Долгие тщательные обдумывания, наоборот, не помогут, скорее собьют с пути и заставят растерять первоначальную энергию.
Стрелец
Стрельцам неделя обещает особый размах в социальной сфере. Вы можете построить стратегические планы, включающие интересы других людей. Опасайтесь только чересчур оптимистичных сценариев и необдуманных обещаний окружающим.
Козерог
Для Козерогов неделя благоприятная. Вера в себя, видение перспектив и возможностей — помогут вам найти верное направление движения. Также будет важно расширять кругозор, получать новые знания, изучать информацию по своей сфере деятельности.
Водолей
Водолеям неделя поможет привести в порядок свои мысли и поделиться ими с окружающими. Неделя хороша для завязывания новых знакомств, расширения круга общения, возобновления старых контактов. Используйте это взаимодействие для получения новых идей и информации, которые могут натолкнуть вас на неожиданные открытия.
Рыбы
Для Рыб неделя благоприятная. У вас будет возможность глубже понять себя, различить неявные, но от того не менее важные глубинные струны своей души. Прислушайтесь к тому, что для вас сегодня по-настоящему важно, настройте свой внутренний компас и следуйте ему.