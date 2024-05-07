Ученые назвали любимую группу крови у клещей

Специалисты выяснили это после того, как поместили опасных насекомых в изолированное пространство и разложили на фильтровальной бумаге образцы крови участников эксперимента. Большинство клещей двигались к образцам со второй группой крови. Для точности анализ провели больше сотни раз, однако результат не поменялся.