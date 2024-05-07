Клещи, которые переносят болезнь Лайма или боррелиоз, чаще всего кусают людей со второй группой крови. Об этом сообщил портал AAEM со ссылкой на Университет Масарика в Чехии.
Ученые назвали любимую группу крови у клещей
Специалисты выяснили это после того, как поместили опасных насекомых в изолированное пространство и разложили на фильтровальной бумаге образцы крови участников эксперимента. Большинство клещей двигались к образцам со второй группой крови. Для точности анализ провели больше сотни раз, однако результат не поменялся.
Наименее популярной оказалась третья группа крови. Эксперты намерены провести дополнительные эксперименты для исключения влияния постоянных факторов. Однако ученые призвали людей со всеми группами крови защищать себя от укусов.