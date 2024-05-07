Магазин будущего: как изменятся покупки в Rimi?

Обладатели умных сумок смогут зарегестрировать её в специальном приложении GoodBag и получать 100 цифровых саженцев, с каждой покупкой в магазинах Rimi. Набрав 400 таких саженцев, их можно будет пожертвовать для посадки реальных деревьев. Лозунг кампании «Думай не только о сумке!» подчеркивает последствия повседневных действий.

Катрин Батс, руководитель по ответственному предпринимательству Rimi, объяснила, что эти умные сумки представляют собой инновационный способ внести свой вклад в охрану природы. «Сегодня большинство клиентов Rimi не покупают пластиковые или бумажные пакеты. Теперь мы предлагаем более умную версию классической тканевой сумки. Она выглядит как любая другая стильная тканевая сумка, но выделяется благодаря встроенному в нее чипу, который позволяет каждому внести свой вклад в сохранение разнообразия природы, сканируя приложение Goodbag каждый раз, когда вы делаете покупки», - объяснила Батс.

Партнером пилотного проекта является Ассоциация эстонских экосообществ, которая занимается практической стороной проекта – посадкой и уходом за деревьями. «Мы уверены, что проект Rimi принесет заметный результат, который поможет сделать природную среду Эстонии еще богаче», - пояснил Тоомас Трапидо, член правления Эстонской ассоциации экосообществ.

Идея умной экологичной сумки принадлежит австрийскому стартапу GoodBag. Осенью прошлого года на традиционном хакатоне Rimi эта идея заняла первое место среди 52 идей из 15 стран. Призом стало финансирование пилотного проекта в Baltic Rimi. Компания уже реализовала подобные проекты в Австрии и Португалии, но это первый тест на рынке Балтии.

Стоимость сумки составит 3 евро 99 центов, она будет доступна в магазинах Rimi с 7 мая. Это пилотный проект, поэтому количество сумок ограничено.