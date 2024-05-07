ТОЛЬКО ПОЗАВИДОВАТЬ! Глоба назвал знак Зодиака, на которого обрушится счастье с 8 мая

В мае начнется настоящая эра Тельцов. Представители земного знака в мае статут настоящими любимчиками фортуны. Удача будет поджидать Тельцов везде и всюду. В первую очередь представителям знака улыбнется денежная удача: крупная премия, выигрыш в лотерею, неожиданное перспективное повышение, возврат забытых долгов.

Павел Глоба считает, что если Телец будет с благодарностью принимать дары вселенной и разумно тратить полученные деньги, то денежная удача останется с ним надолго. Также представителям знака повезет в любви. Тельцы-одиночки в мае могут встретить свою судьбу.