«Спящие красавицы»: лучшие платья звезд на бале Института костюма Met Gala-2024

А Met Gala-2024 призван был пробудить ту легендарную моду, которая, как иногда кажется, совсем затерялась среди современных трендов. Организаторы, кстати, дали еще один намек относительно дресс-кода. По их словам, пробуждение моды тесно связано с природой. Так что цветочных, растительных и прочих «зеленых» мотивов на дорожке было немало.

Деми Мур, к примеру, пришла на бал в необычном платье-бабочке с цветами - это творение Harris Reed. А Джиджи Хадид - в невероятном Thom Browne, словно созданном для этой дорожки.

Деми Мур. Фото: Evan Agostini

Джиджи Хадид. Фото: JUSTIN LANE

Некоторые селебрити цветами украшать себя не стали, сделав ставку на блеск. Среди них - Ирина Шейк и блистательная Дженнифер Лопес, которая в этом году стала сопредседателем Met Gala.

Ирина Шейк. Фото: Dia Dipasupil

Дженнифер Лопес. Фото: Angela Weiss

На дорожку впервые за всю историю бала Института костюма вышла Шакира. для дебюта она выбрала алое платье Carolina Herrera. Прибыла на Met Gala и Лана Дель Рей, которую так сильно ждали поклонники. Она подошла к образу с фантазией, и за ее аутфит ответственен Alexander McQueen.

Шакира. Фото: Angela Weiss

Лана Дель Рей. Фото: Dia Dipasupil

Зендею уже прозвали «болотной ведьмой» за ее необычный наряд и макияж, Гвендолин Кристи в Maison Margiela тоже похожа на сказочного персонажа. Карди Би, как обычно, устроила целый перфоманс на красной дорожке.

Зендея. Фото: Angela Weiss

Гвендолин Кристи. Фото: Evan Agostini

Ну а «золотая гвардия» - Николь Кидман, Пенелопа Крус, Ума Турман - выбырали, может и не очень креативные, зато невероятно красивые наряды.